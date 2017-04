OnePlus 5 - specyfikacja smartfona

Do sieci wypłynęła specyfikacja kolejnego chińskiego smartfona OnePlus 5. Model ten ma wewnętrzne oznaczenie A5000 i został wyposażony w cienką obudowę oraz wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli o wielkości 5,5 cala.



OnePlus 5 będzie posiadał procesor Qualcomm Snapdragon 835 z grafiką Adreno 540 oraz 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej, aparat z optyką 23 megapikseli i diodą LED, kamerkę na froncie 16 megapikseli, moduły WiFi, Bluetooth, GPS oraz LTE. Zasilanie ma być możliwe dzięki baterii o pojemności 3000 mAh. Urządzenie będzie oferowało kompaktowe rozmiary za sprawą wąskich ramek przy ekranie. Obudowa ma mieć tylko 7 mm grubości. Telefon zadebiutuje w sklepach pod koniec bieżącego kwartału. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale wydaje się że wyniesie ponad 3000 złotych.



Jak zauważyliście OnePlus pominęło czwórkę przy numeracji swoich telefonów. To wynika z chińskiej kultury, gdzie wymowa tego słowa jest podobna do słowa "śmierć". Tak samo wygląda numeracja bloków czy domów, a także pięter.