OMEN by HP pomaga graczom zdominować konkurentów

Wczoraj firma HP Inc. wprowadziła do sprzedaży nową, kompleksową ofertę zaawansowanych produktów dla graczy – OMEN by HP. Nowe systemy, przeprojektowane i przebudowane od podstaw, zapewniają e-sportowcom i graczom przewagę oraz pewność siebie niezbędną do gry na najwyższym światowym poziomie. Nowe komputery, monitory i akcesoria OMEN są wypełnione po brzegi rozwiązaniami zaprojektowanym z myślą o graczach na całym świecie.

Najważniejsze informacje:

• Kompaktowy komputer OMEN X oferuje fabrycznie „podkręconą” kartę graficzną NVIDIA® oraz pomysłową konstrukcję, dzięki której można odłączyć komputer i przymocować go do plecaka, żeby swobodnie cieszyć się wirtualną rzeczywistością także poza pomieszczeniami.

• Plecak dla komputera OMEN X sprawia, że platforma zyskuje nowy wymiar elastyczności, a rozszerzając ofertę akcesoriów OMEN o nową klawiaturę mechaniczną, mysz o regulowanej wadze, zestaw słuchawkowy (6) z amortyzowaną nakładką na ucho z funkcją redukcji szumów oraz podkładki pod mysz zaprojektowane pod kątem precyzji, HP pokazuje, że przykłada dużą wagę do każdego aspektu gry.

• Nowy komputer OMEN oferuje zaawansowane rozwiązania termincze, ogromną moc oraz dostęp do standardowych części, co pozwala na łatwą rozbudowę.

• Ofertę OMEN PC uzupełniają dwa laptopy OMEN 15 i OMEN 17 wyposażone w najnowsze, wysokowydajne karty graficzne NVIDIA®, ekrany o wysokiej rozdzielczości z opcjonalną technologią G-Sync™, która zapewnia szybkie odświeżanie obrazu, oraz pojedynczy panel serwisowy.

Omen jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się brandów gaimingowych – powiedziała Anne-Sophie Hadberg, Dyrektor ds. Osobistych Systemów Konsumenckich na region EMEA w HP Inc. Gracze i e-sportowcy chcą najciekawszych, najbardziej innowacyjnych i potężnych produktów, jakie są dostępne na rynku, a my jesteśmy przekonani, że cała nasza oferta OMEN to strzał w dziesiątkę – od konstrukcji do wymiarów, inżynierii i wydajności. Wszystko po to, aby spełnić ich najwyższe oczekiwania.

Nowa rodzina OMEN: uwolnij najwyższą wydajność, żeby ZDOMINOWAĆ GRĘ

OMEN X by HP Compact Desktop – wszechstronność, elastyczność, mobilność i duża moc

Komputer OMEN X by HP przesuwa granice możliwości sprzętu w małej obudowie. Nowy produkt z linii OMEN X, po raz pierwszy przedstawiony w maju zeszłego roku jako maszyna koncepcyjna, dopracowano na podstawie opinii twórców gier i deweloperów wirtualnej rzeczywistości. Wnioski wyciągnięte z prototypowego komputera OMEN X VR Backpack PC pozwoliły firmie stworzyć niezwykle przemyślaną konstrukcję oraz akcesoria, które zupełnie zmieniają interakcje między graczem a sprzętem. HP zbudowało OMEN X z najwydajniejszych dostępnych części, tworząc system wszechstronny i łatwy w transporcie, idealny dla miłośników e-sportu i entuzjastów VR.

• Fabrycznie „podkręcona” karta NVIDIA® GeForce® 1080 zapewnia moc niezbędną do gry w rozdzielczości 4K (3) albo zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości. Adaptowalna obudowa prezentuje się równie dobrze na biurku, jak i w salonie. Obsługa gier w rozdzielczości 4K ma kluczowe znaczenie, ponieważ na rynku dostępnych jest coraz więcej telewizorów 4K.

• Zaawansowane rozwiązania termiczne i elektryczne, zoptymalizowane pod kątem wyższych natężeń prądu i poboru mocy, umożliwiają dalsze, samodzielne zwiększanie taktowania procesora.

• Dostępne wersje z procesorami Intel® 7th generacji i odblokowanymi Intel® Core™ i7 CPU (4).

• OMEN Command Center zmniejsza opóźnienia, zapewniając graczom kontrolę nad ruchem sieciowym, i może obsługiwać wiele jednoczesnych strumieni danych. Dzięki temu ruch sieciowy związany z grą jest kierowany do połączenia ethernetowego, podczas gdy aktualizacje lub pliki są pobierane w tle przez połączenie Wi-F (4).

• Symulowany dźwięk surround DTS Headphone: X® podczas korzystania z słuchawek (6) wzbogaca gry i zwiększa poczucie zanurzenia w wirtualnej rzeczywistości.

Komputer OMEN X oferuje też graczom poziom immersji wykraczający poza wsparcie dla najnowszego sprzętu. Najnowszy komputer stacjonarny dumnie noszący markę OMEN X zapewnia najwyższy komfort w grach i wirtualnej rzeczywistości. Plecak VR dołączony do OMEN X uwalnia użytkownika od kabli i oferuje swobodę ruchu, co przekłada się na zupełnie nowe doświadczenia.

• Pełna obsługa dokowania pozwala graczom po prostu włożyć OMEN X do dołączonej stacji dokującej i natychmiast podłączyć go do ulubionych akcesoriów bez martwienia się o kłąb splątanych kabli.

• Baterie typu „hot-swap” pozwalają dłużej przebywać w światach VR bez wyłączania komputera, a zatem bez czekania na kontynuowanie gry. Do plecaka z akcesoriami dołączone są cztery baterie i ładowarka, więc użytkownicy mogą ładować dwie baterie, jednocześnie korzystając z pozostałych dwóch. Ponadto wygodne umiejscowienie baterii na uprzęży pozwala wymienić je bez zdejmowania plecaka.

• Strategicznie umieszczony wylot wentylatora i ustawiona pod kątem płyta montażowa sprawia, że górna część komputera z otworami wylotowymi znajduje się z dala od użytkownika, co sprawia, że ciepłe powietrze z systemu chłodzenia nie dociera do użytkownika.

• Do plecaka z akcesoriami dołączone są skrócone kable, żeby użytkownik mógł cieszyć się grą bez obawy, że potknie się o kable, a linki i haki bezpiecznie utrzymują na miejscu zestaw VR.

OMEN by HP Accelerator – profesjonalista w dzień, gracz w nocy

OMEN by HP Accelerator to doskonała propozycja dla każdego, kto od czasu do czasu lubi zagrać na komputerze. OMEN Accelerator pozwoli zmienić komputer PC wyposażony w złącze Thunderbolt 3 z urządzenia mającego kłopoty ze sprostaniem wymaganiom płynnej rozgrywki w gamingową potęgę, generującą płynny obraz oraz wysokie ilości klatek na sekundę w wysokich rozdzielczościach. OMEN Accelerator zapewnia elastyczność, pozwalając każdemu być profesjonalistą w dzień, a graczem w nocy.

• Dostępny w wersjach z kartami graficznymi NVIDIA® lub AMD.

• Wyposażony w dysk twardy 2.5” 1TB albo stację SSD (10) 256GB, oferowany też jako pusta obudowa z zasilaczem o mocy 500W.

• Certyfikat Thunderbolt gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą komputerów PC firmy HP.

• Dokowanie za pomocą jednego kabla, który dostarcza do komputera prąd o mocy 60 W, co pozwala zasilić notebook i różne akcesoria do gier bez martwienia się o podłączanie wielu kabli.

• Łatwo dostępne drzwiczki, które pozwalają bez wysiłku wymienić kartę graficzną, dysk twardy lub stację SSD.

• Szeroki wybór portów, w tym 4 gniazda USB 3.0 typu A, 1 gniazdo USB 3.1 typu C™ oraz RJ-45 do obsługi sieci.

Nowy komputer OMEN by HP - solidna zbroja dla prawdziwych wojowników

Najnowszy komputer OMEN by HP zaprojektowano z myślą o zagorzałych graczach, dodając funkcje zwiększające funkcjonalność i ergonomię. Produkty OMEN X to maszyny o wyśrubowanych parametrach, wprowadzające odważne innowacje do świata gier, a OMEN wykorzystuje kluczowe rozwiązania OMEN X, aby zapewnić graczom wyjątkowe doznania. W rezultacie nowy OMEN w obudowie typu Tower oferuje możliwość stosowania nowych kombinacji sprzętowych, w tym łatwiejszej rozbudowy – ponieważ HP wykorzystuje głownie standardowe części – a ulepszone chłodzenie pozwala graczom osiągnąć granice możliwości systemu.



• Wydajna grafika: podwójna karta NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti (SLI) lub podwójna karta AMD Radeon™ RX (Crossfire) zapewniają moc potrzebną do uruchamiania najbardziej wymagających gier w najwyższych ustawieniach i z rozdzielczością większą niż 1080p (2).

• Procesory Intel® Core™ i5/i7 CPUs (4) z odblokowanym mnożnikiem albo nadające się do „podkręcania” procesory AMD Ryzen™ oferują moc obliczeniową na potrzeby rozbudowanych gier wieloosobowych albo poważnej pracy wielozadaniowej.

• Konstrukcja termiczna z otworami wylotowymi na krawędziach obudowy i opcjonalnym chłodzeniem cieczą zapewnia efektywniejsze rozpraszanie ciepła i zapewnia dodatkowy margines możliwości na wypadek „podkręcenia” (8) podzespołów.

• Opcjonalna stacja PCIe SSD lub kombinacja SSD+HDD (10) zapewnia krótki czas reakcji oraz szybki rozruch, wczytywanie gier i instalowanie aplikacji.

• OMEN Command Center z opcją „podkręcania” (8) procesora i funkcją Network Booster, która przesuwa ruch gry na początek kolejki i zwiększa wydajność w grach sieciowych.

Laptopy OMEN by HP – zaawansowane technologicznie konstrukcje inspirowane myśliwcem i statkiem kosmicznym

Laptopy OMEN by HP 15 i OMEN by HP 17 zostały całkowicie przeprojektowane i oferują konstrukcję zaprojektowaną pod kątem graczy, więcej możliwości rozbudowy, dodatkowe porty i większą kompatybilność z systemami VR. Rezultat – mocny komputer PC z wyjątkowymi funkcjami dla graczy w kompaktowej obudowie – pozwala grać w najnowsze tytuły zarówno w domu, jak i poza nim. OMEN 15 jest dostępny z szeroką gamą opcji, które zapewniają wysoką wydajność i optymalizują rozgrywkę, ograniczając rozpraszanie uwagi przez zewnętrzne czynniki. OMEN 17 obsługuje najszybsze dostępne dziś technologie, aby zapewnić graczom wysoką częstotliwość wyświetlania klatek w najnowszych tytułach AAA, i oferuje szeroką gamę opcji, które w bezprecedensowy sposób wzbogacają każdy aspekt gry.

• Wysokowydajne karty graficzne w OMEN 15: NVIDIA® GeForce GTX 1060 (z Max Q) dostępna w najmocniejszej wersji pozwala grać w rozdzielczości 1080p i wyższej. OMEN 17 z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070 obsługuje grę w rozdzielczości 1440p i wyższej.

• Czterordzeniowe procesory Intel® Core™-i Quad Core CPUs 7-generacji zapewniają wysoką moc obliczeniową na potrzeby gier wieloosobowych, pracy wielozadaniowej lub najnowszych tytułów e-sportowych, w których procesor musi się ciężko napracować, aby zapewnić ponad 100 klatek na sekundę.

• Wysokowydajne chłodzenie w laptopach OMEN łączy wiele wentylatorów, ciepłowodów i otworów wylotowych, aby utrzymywać niską temperaturę systemu i ograniczyć ryzyko dławienia podczas intensywnej rozgrywki.

• Funkcja DTS Headphone: X® zapewnia 360-stopniowy, immersyjny dźwięk surround w każdych słuchawkach, ale wbudowane głośniki HP Dual Speakers z rozwiązaniem Audio by Bang & Olufsen również brzmią doskonale. Technologia HP Audio Boost z dyskretnym wzmacniaczem zwiększa głośność.

• Zoptymalizowana pod kątem gier klawiatura z czerwonymi klawiszami WASD i białym podświetleniem, jednoczesnym rozpoznawaniem 26 klawiszy oraz wydzielonymi, pełnowymiarowymi klawiszami strzałek w celu ograniczenia przypadkowych naciśnięć.

• Opcjonalny ekran 4K (3) do odtwarzania treści w wysokiej rozdzielczości albo ekran 120Hz 1080p do szybkiego odświeżania obrazu w połączeniu z funkcją NVIDIA® G-Sync™ (11)

• Łatwy serwis i rozbudowa dzięki pojedynczemu panelowi zapewniającemu dostęp do dysku twardego, stacji SSD i pamięci RAM.

• Gotowe konfiguracje z VR do grania w wirtualnej rzeczywistości.

Akcesoria OMEN by HP – szczegóły mają znaczenie

Projektując od podstaw nową ofertę OMEN, firma HP skupiła się na akcesoriach OMEN, które uzupełniają i wzbogacają wrażenia użytkowników. Nowe akcesoria OMEN oferują kilka ulepszeń w porównaniu z produktami poprzedniej generacji. Wynikiem jest zupełnie nowa linia produktów, która potwierdza, że w całej ofercie OMEN położony szczególny nacisk na potrzeby społeczności graczy. Klawiatura, mysz i zestaw słuchawkowy OMEN rozwijają ekosystem OMEN, aby zapewnić wyjątkowy komfort gry.

• OMEN by HP zapewnia większą dokładność dzięki klawiaturze OMEN Keyboard 1100 z mechanicznymi przełącznikami oraz funkcją rozpoznającą wiele jednocześnie naciśniętych klawiszy, która eliminuje fałszywie wykryte naciśnięcia klawiszy.

• Zoptymalizowane sterowanie myszą OMEN Mouse 600 z regulowaną wagą i mechaniczną wytrzymałością zwiększoną do 50 milionów kliknięć.

• Większy komfort i lepsze brzmienie w zestawie słuchawkowym OMEN Headset 800 z grubszymi nausznikami i wyższą ogólną wydajnością akustyczną. Słuchawki zapewniają klarowność wysokich, niskich i średnich tonów oraz specjalnie dostrojony profil dźwiękowy dla mowy (6).

Monitory OMEN by HP – ważny jest każdy ruch, liczy się każda klatka

Jakość obrazu ma duży wpływ na ogólne wrażenia podczas gry. Uzupełnieniem ekosystemu OMEN są dwa nowe monitory dla graczy, OMEN by HP 25 oraz OMEN by HP 27. Każdy z nich został zbudowany z myślą o konkretnym typie gracza – dzielą wiele rozwiązań konstrukcyjnych, ale spełniają różne potrzeby. OMEN 25 zoptymalizowano pod kątem gry w rozdzielczości 1080p z wysoką częstotliwością wyświetlania klatek oraz odświeżaniem optymalizowanym przez funkcję AMD FreeSync w połączeniu z kartą graficzną AMD Radeon (7). OMEN 27 łączy wysoką szybkość i obsługę takich funkcji, NVIDIA G-Sync, aby zapewnić dużą płynność rozgrywki zarówno zagorzałym graczom, jak i profesjonalnym e-sportowcom.

OMEN by HP 25:

• „Podkręcanie” (8) pozwala skrócić czas reakcji nawet do 1 ms (11), aby ograniczyć opóźnienia i „efekt ducha”.

• Odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, ponad dwukrotnie szybsze, niż w standardowych panelach 60 Hz, zapewnia płynniejszą grę.

• Technologia AMD FreeSync (7) synchronizuje kartę graficzną z monitorem, aby zapewnić najwyższą płynność i wyeliminować zacinanie się i „rwanie” obrazu.

• Wbudowany w podstawkę klips pozwala uporządkować kable za monitorem, a haczyk na słuchawki sprawia, że nie przeszkadzają one w pracy, a są pod ręką, kiedy przychodzi czas na następną sesję gry.

• 2 porty USB 3.0 pełnią funkcję koncentratora USB i umożliwiają podłączenie różnych urządzeń – klawiatur, myszy, a nawet specjalnych kontrolerów, takich jak kierownice i joysticki.

• DisplayPort to zalecany port, który maksymalizuje częstotliwość odświeżania w przypadku użycia funkcji FreeSync, ale gracze mogą też podłączyć konsolę do portu HDMI, co pozwala wykorzystać jeden monitor do obsługi wielu platform do gier.

OMEN by HP 27:

• Rozdzielczość QHD (1): 70 proc. więcej pikseli, niż w panelu FullHD, pozwala graczom zwiększyć rozdzielczość, aby zobaczyć więcej szczegółów i bardziej zanurzyć się grze.

• Panel TN z możliwością „podkręcania” pozwala skrócić czas reakcji nawet do 1 ms (11), aby ograniczyć opóźnienia i „efekt ducha”.

• Odświeżanie z częstotliwością 165 Hz (11), niemal trzykrotnie szybsze, niż w tradycyjnym panelu 60 Hz.

• Technologia NVIDIA G-Sync dynamicznie dopasowuje częstotliwość odświeżania ekranu do liczby klatek generowanych przez kartę graficzną, co eliminuje „rwanie” obrazu, minimalizuje zacięcia i opóźnienia.

• Podobnie jak OMEN 25, OMEN 27 jest wyposażony w klips do zarządzania kablami oraz haczyk na słuchawki, które pozwalają uporządkować stanowisko bojowe w oczekiwaniu na następną okazję do triumfu nad przeciwnikami.

• 2 porty USB 3.0 pozwalają podłączyć dowolne urządzenie peryferyjne potrzebne podczas rozgrywki.

OMEN by HP – oficjalny partner Overwatch World Cup

OMEN by HP chce inspirować graczy na całym świecie do nieustannego doskonalenia umiejętności. Do bycia lepszym dziś, niż było się wczoraj. Do zdominowania gry.

W tym celu firma nie tylko dostarcza najlepszy sprzęt dla graczy w postaci nowej oferty OMEN, ale również sama wkracza do akcji. Od tego lata firma będzie oficjalnym partnerem Blizzard® Entertainment w rozgrywkach Overwatch World Cup 2017. Jako oficjalny partner, HP dostarcza sprzęt najlepszym e-sportowcom Overwatch™ na świecie, pomagając im konkurować i zwyciężyć.

OMEN by HP – ceny i dostępność (12)

• Komputer OMEN X Compact Desktop z dołączonym plecakiem będzie dostępny w krajach EMEA w sierpniu br. w cenie od 3399 euro.

• Komputer OMEN Desktop będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 999 euro.

• Laptop OMEN 15 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 899 euro.

• Laptop OMEN 17 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 1099 euro.

• Monitory OMEN 25 i OMEN 27 będą dostępny w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie odpowiednio od 329 i 849 euro.

• OMEN Accelerator będzie dostępny w krajach EMEA w sierpniu br. w cenie od 299 euro.

• Akcesoria:

o Klawiatura OMEN 1100 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 129,99 euro.

o Mysz OMEN 600 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 59,99 euro

o Zestaw słuchawkowy OMEN 800 będzie dostępny w krajach EMEA w czerwcu br.w cenie od 79,99 euro

o Podkładka pod mysz OMEN 100 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 11,99 euro.

o Podkładka pod mysz OMEN 300 będzie dostępna w krajach EMEA w czerwcu br. w cenie od 39,99 euro.





(1) QHD (Quad High Definition) wymaga treści QHD.

(2) FHD content wymaga treści FHD.

(3) 4K content wymaga treści 4K.

(4) Procesory wielordzeniowe zwiększają wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci i nie wszystkie aplikacje skorzystają na tej technologii. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od wykonywanych aplikacji oraz od konfiguracji sprzętowej i programowej. Numeracja procesorów Intela nie odzwierciedla ich rosnącej wydajności.

(5) Procesory wielordzeniowe zwiększają wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci i nie wszystkie aplikacje skorzystają na tej technologii. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od wykonywanych aplikacji oraz od konfiguracji sprzętowej i programowej. Numeracja procesorów AMD nie odzwierciedla częstotliwości zegara.

(6) Używanie sprzętu grającego na najwyższej głośności przez dłuższy czas może powodować uszkodzenie słuchu. By zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze słuchem należy zmniejszyć poziom głośności oraz czas odsłuchu.

(7) FreeSync jest technologią AMD wykorzystywaną w wyświetlaczach FHD i zaprojektowaną by wyeliminować zacięcia oraz efekty rwania obrazu poprzez sprzężenie częstotliwości odświeżenia ekranu z kartą graficzną. Do poprawnego działania wymaga monitora, karty graficznej AMD Radeon™ i/lub APU AMD A-Series z DisplayPort™ Adaptive-Sync. Wamaga sterowników AMD Catalyst™ 15.2 Beta lub nowszych. Częstotliwości odświeżania mogą różnić się w zależności od wyświetlacza.

(8) Zmiana częstotliwości zegara i/lub napięcia może: (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, procesora i innych komponentów (ii) spowodować uszkodzenia procesora i innych komponentów systemu, (iii) zmniejszyć wydajność systemu, (iv) wytworzyć dodatkowe ciepło lub spowodować inne uszkodzenia oraz (v) naruszyć integralność danych systemowych. HP oraz Intel nie przeprowadziły testów oraz nie gwarantują poprawnej pracy procesora poza oryginalną specyfikacją. HP oraz Intel nie gwarantują, że procesor i innych komponenty systemowe, także po modyfikacji częstotliwości zegara i/lub wartości napięcia będą mogły być użyte w konkretnym zastosowaniu.

(9) Wymagana usługa dostępu do internetu nie jest częścią zestawu.

(10) Dla dysków SSD, GB = 1 miliard bajtów, 1TB = billion bajtów. Pojemność po sformatowaniu może być mniejsza. Do 35GB przestrzeni na dysku systemowym jest zarezerwowane dla oprogramowania odzyskiwania systemu.

(11) Wszystkie dane dotyczące wydajności przedstawiają typowe specyfikacje dostarczone przez poddostawców HP. Wydajność rzeczywista może odbiegać od wskazanej

(12) Cena szacunkowa. Ostateczne ceny mogą różnić się od podanych.