Obudowa Sharkoon AI7000 – cisza i elegancja w jednym

Każdy z nas chce posiadać komputer do gier, który jest maksymalnie wydajny i do tego maksymalnie cichy. Jak połączyć te dwie cechy? Można złożyć komputer gamingowy nastawiony na ciszę, gdzie większość dopasowanych części będzie pracować poniżej 20 decybeli. Koszty wentylatorów, zasilacza i chłodzenia na procesor będą większe niż normalnie, ale finalnie niewiele to da. Niestety zawsze jest jeden problem w postaci karty graficznej typowo do gier. Wydzielane przez nią ciepło wymaga dużej chłodnicy i do tego wentylatorów pracujących zdecydowanie na wysokich obrotach. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Niemiecki producent Sharkoon pokazuje nową obudowę o nazwie AI7000 Silent z wbudowanymi matami wyciszającymi. Zamontowane są one na obydwu panelach bocznych, na górze oraz także za panelem przednim. Całość jest zaprojektowana w taki sposób, aby był optymalny przepływ z zewnątrz szczególnie do karty graficznej, której wentylatory standardowo generują największy hałas, a przy okazji aby powietrze mogło przechodzić do naszego sprzętu odpowiednimi tunelami.

Sharkoon wybrał maty wyciszające od podstaw, które niekoniecznie są stosowane w studiach nagraniowych tylko takie, które najbardziej wchłoną szum emitowany przez typowy komputerowy wentylator. Dzięki temu przeciętny komputer generuje średnio o 9.3 decybeli mniej niż normalnie, co jest potwierdzone w testach przez niezależne laboratorium. Co to oznacza dla ludzkiego ucha? 10 decybeli różnicy w dół daje nam dwa razy mniejszy hałas w porównaniu do tego co było wcześniej.

Obudowa Sharkoon AI7000 Silent jest dostępna w Polsce w czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, czarno-czerwonej, czarno-niebieskiej i czarno-zielonej.

Dane techniczne:

Nazwa: Obudowa komputerowa Sharkoon AI7000 Silent

Wersje kolorystyczne: czarna, czarno-niebieska, czarno-czerwona, czarno- zielona

Typ obudowy: Wyciszony Medium Tower

Zainstalowane maty wyciszające: Tak

Wymiary (dł. x sz. x wys.): 446 x 213 x 470 mm

Waga: 8.5 kg

Sloty na karty rozszerzeń: 7 gniazd

Obsługiwane płyty główne: ATX, microATX, Mini-ITX

Maksymalna długość karty graficznej: 380 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor: 175 mm

Maksymalna długość zasilacze: 230 mm

Miejsca na dyski i napędy:

2x 5.25” zewnętrzne

1x 3.5” zewnętrzny (zamiast 1x 5.25”)

1x 3.5” wewnętrzny

2x 3.5”/2.5” wewnętrzne

2x 2.5” wewnętrzne

Wentylatory:

2x 140mm z przodu

1x 140mm z tyłu

Miejsce na chłodnice wodne:

1x 280mm z przodu

Maksymalna grubość chłodnicy z wentylatorami: 57 mm

Porty (na górze):

2x USB 3.0

2x USB 2.0

1x Wyjście słuchawkowe

1x Wejście mikrofonowe

Cechy dodatkowe:

Zainstalowane maty wyciszające pracę komputera z przodu, na bokach i na górze obudowy

System do uporządkowania kabli w komputerze w celu lepszego obiegu powietrza

Beznarzędziowa instalacja napędów 5.25”

Wyjmowane filtry przeciwkurzowe z przodu i na dole obudowy

Osobny tunel powietrzny na dole dla zasilacza zmniejsza temperaturę karty graficznej

Wentylowane śledzie w miejscach gdzie nie ma kart rozszerzeń

Sugerowana cena detaliczna: 349 zł brutto