Obudowa bez twarzy - Sharkoon PURE STEEL

Niemiecki producent Sharkoon prezentuje na Polskę nową ciekawą konstrukcję. Mowa o obudowie komputerowej PURE STEEL, której cały korpus jest wykonany ze stali oraz wzmocnionego szkła hartowanego. Patrząc na komputer z przodu widzimy tylko płaską powierzchnie, przez co nasze oczy automatycznie przechodzą na przeźroczysty bok obudowy. Tam przez szkło hartowane możemy obejrzeć wnętrze naszego komputera jak na prawdziwej wystawie. Projektanci modelu PURE STEEL sugerują nawet, aby obudowę ustawić na biurku w poprzek tak, abyśmy mogli cały czas patrzeć na podświetloną konfigurację naszego zestawu.

Obudowa Sharkoon PURE STEEL występuje w trzech wersjach – czarnej z RGB, czarnej zwykłej oraz białej zwykłej. W środku znajdziemy miejsce na duże nawet serwerowe płyty główne zaczynając od SSI CEB, SSI EEB i E-ATX, a kończąc na małych mini-ITX. Dzięki sporym rozmiarom budka pomieści długie karty graficzne oraz długie modularne i bezgłośne zasilacze ATX.

Dodatkowym fajnym plusem jest specjalne mocowanie na kartę graficzną zapobiegające wygięciu się naszej grafiki. Jest to prawdziwą zmorą szczególnie w droższych modelach z większym i cięższym chłodzeniem. Na dole zmieścimy chłodnicę 360mm, a z przodu 240mm plus rezerwuar, więc dla fanów watercoolingu jest to prawdziwa gratka. Osoby, które lubią bawić się w modding będą także zadowolone. Szkło hartowane łatwo można grawerować lub doczepiać wymienialne naklejki z ulubioną grą. Pozostałe boki w łatwy sposób można pomalować sprayem kauczukowym, a jak nam się znudzi wzór, to zdjąć go tak jakby to była zwykła naklejka.

Dane techniczne:

Nazwa: Obudowy komputerowe Sharkoon PURE STEEL

Wersje: Czarna z RGB, Biała, Czarna

Wymiary: 474 x 210 x 475 mm (długość x szerokość x wysokość)

Obsługiwane płyty główne: E-ATX, ATX, microATX, mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB

Miejsce na zasilacz: ATX

Maksymalna długość zasilacza: 295mm

Gniazda na karty rozszerzeń: 7 slotów

Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor: 160mm

Maksymalna długość karty graficznej: 420mm

Miejsca na wentylatory:

Prawy przód: 2x 120mm

Tył obudowy: 1x 120mm

Dół obudowy: 3x 120mm

Zainstalowane wentylatory:

wersja PURE STEEL RGB:

Tył obudowy: 1x 120mm RGB

Dół obudowy: 3x 120mm RGB

wersja PURE STEEL:

Tył obudowy: 1x 120mm

Dół obudowy: 1x 120mm

Miejsca na chłodnice wodne:

Prawy przód: 1x 240mm (przy zdjęciu wewnętrznego koszyka HDD/SSD)

Dół obudowy: 1x 360mm (niektóre płyty główne z USB 3.0 na dole mogą kolidować)

Miejsca na dyski i napędy:

3x 3.5 cala

5x 2.5 cala (na SSD)

Porty: (góra)

2x USB 3.0

1x Wyjście słuchawkowe

1x Wejście mikrofonowe

Cechy dodatkowe:

Specjalne mocowanie zapobiegające wygięciu karty graficznej i wydłużające jej żywotność

System otworów do poprowadzenia i uporządkowania kabli wewnątrz komputera

W wersji RGB wbudowany kontroler RGB na 8 urządzeń do sterowania podświetleniem

Łatwo wyjmowane filtry przeciwkurzowe

Obsługa długich zasilaczy ATX modularnych i bezgłośnych

Przypuszczalna cena detaliczna w zależności od modelu: od 259 zł do 339zł brutto