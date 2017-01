Obrotowa kamera Cloud od TP-Link z funkcją połączeń dwukierunkowych

Kamery IP służą nam nie tylko do zabezpieczania naszego mieszkania, garażu czy biura przed złodziejami. Za ich pomocą możemy obserwować również to, co robią nasi pracownicy albo wykorzystywać je, jako elektroniczną nianię i zaglądać do pokoju dziecka.

Obecnie najbardziej zaawansowaną kamerą w ofercie TP-Link jest model NC450, który rejestruje obraz obejmujący 360 stopni w poziomie oraz 150 stopni w pionie. Szklany obiektyw sprawia, że jakość rejestracji obrazu o rozdzielczości 720p jest niezwykle wysoka. Natomiast funkcja trybu nocnego pozwala prowadzić obserwacje również w ciemności. Wyróżniającym elementem kamery jest wbudowany głośnik oraz mikrofon, które umożliwiają nawiązanie kontaktu z osobą „po drugiej stronie”. Swoje nagrania możesz zapisywać korzystając ze slotu na kartę SD lub przesyłać je za pomocą WiFi z prędkością do 300Mb/s.

Do obsługi kamery służy bezpłatna aplikacja tpCamera. Zapewnia natychmiastowy dostęp do obrazu kamery z każdego miejsca, gdzie dociera internet. Umożliwia również nagranie filmu lub wykonanie zdjęcia, które później są przechowywane w pamięci urządzenia mobilnego. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja wykrywania ruchu i dźwięku z natychmiastowymi powiadomieniami. Kamera może je wysyłać na urządzenie mobilne lub wybraną skrzynkę mailową, w zależności od konfiguracji. Obraz rejestrowany przez kamerę można również podejrzeć za pośrednictwem strony internetowej.

Instalacja kamer zajmuje tylko chwilę każdemu, nawet mniej doświadczonym użytkownikom podobnych urządzeń. Posiadacze routerów z funkcją WPS instalacji mogą dokonać bezprzewodowo, a aplikacja tpCamera przeprowadzi każdego przez cały proces konfiguracji krok po kroku. Kamery należy umocować za pomocą podkładek samoprzylepnych lub wkrętów w dogodnym miejscu: na blacie, na ścianie czy na suficie.

Specyfikacja techniczna NC450 dostępna jest na stronie.

Kamery TP-Link są już dostępne w sprzedaży. Produkty objęte są 36-miesięczną* gwarancją.

Na rynku dostępne są również inne modele kamer z serii Cloud:

Kamera Cloud HD z trybem nocnym, 150Mb/s – NC230

Kamera Cloud HD, 150Mb/s – NC210

Kamera Cloud HD z trybem nocnym, 300Mb/s – NC250

Kamera Cloud z trybem nocnym, 300Mb/s – NC220

Kamera Cloud, 300Mb/s – NC200