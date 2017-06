Obniżka cen Ryzena 7 1700X i 1700

Firma AMD niedawno zmniejszyła cenę swojego flagowego modelu z rodziny Ryzen, a teraz to samo robi z niższym segmentem. Miesiąc temu cena Ryzena 7 1800X spadła z 499 do 469 dolarów, a teraz to samo zrobiono z tytułowymi układami.



Cena procesora Ryzen 7 1700X została obniżona z 399 dolarów do 349 dolarów. Mniejsze zmiany zaszły w przypadku modelu Ryzen 7 1700, który na początku kosztował 329 dolarów, a teraz 319 dolarów. Tutaj różnica już nie jest duża, ale zawsze coś. Teraz, kiedy AMD ma atrakcyjniejsze ceny to nachodzące procesory Intela będą miały trudniejsze zadanie, żeby zyskać zwolenników.



Przypomnijmy, że Ryzen 7 1700 i 7 1700X mają osiem rdzeni, szesnaście wątków "Summit Ridge" i są wykonane w 14 nm litografii. Pierwszy jest taktowany zegarem 3 GHz (do 3,7 GHz), a drugi 3,4 GHz (do 3,8 w Turbo).