NZXT wprowadza nową wersję oprogramowania do zarządzania chłodzeniem komputera

NZXT CAM 4.0 to nowa wersja programu, który jest prawdziwym centrum zarządzania. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość stałego monitorowania pracy komputera, a nawet podkręcania GPU.

NZXT CAM 4.0 to nowa, szybsza i bardziej stabilna wersja programu CAM. Wprowadzono szereg usprawnień, nowych możliwości i lepszą optymalizację. Beta testerzy programu ocenili nową rewizję programu jako wyraźną poprawę w stosunku do poprzednika (edycji 3.7). Producent zresztą nie ukrywa, że program przeszedł bardzo gruntowne testy. Dzięki temu ukazuje się w pełni sprawny i gotowy do działania. Jakie usprawnienia pojawiły się w NZXT CAM 4.0?

Przede wszystkim program jest teraz jeszcze szybszy i bardziej stabilny. Mniejsze zużycie zasobów przez aplikację działającą w tle, ma niemałe znaczenie dla wielu użytkowników. Bardziej intuicyjny i mniej wymagający stał się UI programu. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne i nawet mniej zaawansowani użytkownicy powinni poradzić sobie z obsługą CAM 4.0. Program ma teraz także rozbudowane funkcje monitorowania pracy komputera. Dostosowywanie działania oparte jest na profilach dla urządzeń NZXT, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo zmienić ustawienia oświetlenia, chłodzenia i podkręcania.

Podobnie jak poprzednia edycja, także nowa CAM 4.0 posiada adaptacyjną redukcję hałasu i integruje się z aplikacją mobilną. Można więc, nie wychodząc np. z gry, monitorować pracę komputera, odczytując wyniki dotyczące temperatury, prędkości animacji czy też sterować podświetleniem układu chłodzenia NZXT.

Program NZXT CAM 4.0 jest już dostępny do pobrania ze strony producenta.