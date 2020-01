NZXT seria C - nowe zasilacze komputerowe dla wymagających użytkowników

Zasilacz o wysokiej sprawności, modułowy, o szerokim zakresie dostępnej mocy, a przy tym cichy i efektywny? NZXT z serii C wchodzą do gry.

Na tę chwilę nowa seria składa się z trzech modeli: C650, C750 i C850, dysponujących mocą, odpowiednio 650W, 750W i 850W. Producent jest więcej niż pewien ich jakości i trwałości, obejmując je wyjątkowo długą, bo aż 10-letnią gwarancją.

„Widzieliśmy i słyszeliśmy wiele okropnych historii płynących ze społeczności graczy o wadliwych zasilaczach niszczących komputer”, powiedział Johnny Hou, założyciel i dyrektor generalny NZXT. „Ludzie wkładają serce i duszę w swoje budowane ręcznie komputery, a takie sytuacje są dla użytkowników bardzo przygnębiające. Nasze zaangażowanie w jakość produktów i obsługę klienta zapewni twórcom komputerów i graczom spokój ducha, na który zasługują w kwestii zasilania komputera.”

NZXT nie bez przyczyny cieszy się uznaniem użytkowników. Firma chętnie podkreśla swoją dbałość o jakość produkowanych urządzeń i nie inaczej jest w przypadku najnowszych zasilaczy. Modele nowej serii C charakteryzują się kilkoma kluczowymi cechami.

Wysoka moc, zaawansowana efektywność energetyczna

Zgodnie z certyfikatem 80 Plus Gold seria C zapewnia 850, 750 lub 650 watów mocy, przy sprawności przekraczającej 90%. W zasilaczach serii C wykorzystano wyłącznie wysokiej jakości japońskie kondensatory. Mają one zapewnić wyjątkową trwałość i bezpieczeństwo stabilnego zasilania oraz, co jest kluczową cechą dobrego zasilacza - wysoką sprawność energetyczną.

Ciche praca i duża moc

Zasilacze NZXT serii C posiadają specjalny przycisk, uruchamiający tryb Zero RPM Fan, wyciszający wentylator w warunkach niskiego obciążenia. W razie potrzeby, duży, aż 135 -milimetrowy wentylator rozpędza się, aby schłodzić wnętrze zasilacza, zapewniając stabilność systemu i pracę nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki. Producent wskazuje także, że nowe zasilacze są dostosowane nawet do pracy z konfiguracjami zawierającymi dwa GPU.

Modułowa konstrukcja i porządek w obudowie

Modułowa konstrukcja pozwala używać tylko potrzebnych kabli, co ułatwia montaż i sprawia, że w obudowie mamy jedynie te przewody, które naprawdę są niezbędne. Główne przewody ubrano też w zabezpieczający oplot.

Ceny nowych zasilaczy NZXT z serii C zaczynają się od ok. 420 zł.