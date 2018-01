NZXT N7 Z370 - niższa cena płyty głównej

Firma NZXT niedawno wprowadziła na rynek swój pierwszy model płyty głównej N7 Z370. Sprzęt ten jest przeznaczony głównie dla modderów, którzy cenią sobie atrakcyjny wygląd. Niestety do tej pory sprzęt ten był bardzo drogi, bowiem kosztował 300 dolarów.



Niestety taka cena to słaba reklama dla debiutanta na rynku płyt głównych. NZXT szybko zdało sobie z tego sprawę i ogłosiło, że model ten będzie dostępny już za 250 dolarów. To nadal dużo, ale już akceptowalnie. Mówiło się także, że wraz z płytą otrzymamy paski LED i dużo dodatkowych kabli. Jednak po redukcji ceny te akcesoria usunięto. Poza tym producent wydłużył gwarancję, która wynosi teraz cztery lata.



Płyta jest produkowana przez ECS, bowiem sam NZXT nie ma takich możliwości. Niestety ECS nie słynie z najlepszej jakości konstrukcji, przez co wielu klientów obawia się zakupu tego produktu. Z drugiej strony ECS jest jednym z największych producentów, co powinno większość z was uspokoić.