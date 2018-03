NZXT Kraken X72 - nowy cooler AiO

Firma NZXT poszerzyła po raz kolejny rodzinę chłodzeń Kraken o nowy model X72. Będzie to pierwsze rozwiązanie tego producenta w rozmiarze 360 mm, które jest przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników procesorów marki Intel i AMD.



Kraken X72 jest bardzo podobny do innych urządzeń tego typu. Posiada on aluminiowy radiator o rozmiarach 394 x 120 x 27 mm, który połączono przewodami z miedzianą podstawką o wymiarach 80 x 80 x 52,9 mm. Oczywiście nie zabrakło tutaj podświetlenia LED, którym możemy zarządzać przy pomocy znanego użytkownikom NZXT oprogramowania CAM. Cała konstrukcja waży blisko 1,3 kilograma, a to z uwagi na aż trzy wentylatory Aer P120, które pracują z prędkością obrotową 500-2000 RPM i generują przy tym szum na poziomie od 21 do 36 dB. Chłodzenie powinno udać się zamontować praktycznie na wszystkich nowych procesorach, bo lista wspieranych socketów jest długa: Intel: LGA 115x/1366/2011(v3)/2066 oraz AMD: TR4/AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1.



Producent udziela na swój najnowszy produkt aż sześciu lat gwarancji, a cena tego modelu wyniesie 200 euro. Trafi on na sklepowe półki pod koniec bieżącego miesiąca.