Nvidia Quadro GP100 - dane techniczne

Firma Nvidia pokazała swoją nową kartę graficzną przeznaczoną dla stacji roboczych i superkomputerów. Model Quadro GP100 będzie wyposażony w 16 GB pamięci HBM2 i ma zapewnić bardzo wysoką przepustowość. Zastosowano tutaj złącze NVLink.



Zieloni poszerzyli swoją ofertę o kilka modeli z rodziny Quadro, ale większość z nich należy do średniej i niskiej półki wydajnościowej. Najlepszy ma być właśnie Quadro GP100, któy posiada rdzeń GP100 i oferuje 3584 rdzenie CUDA, 224 jednostki teksturujące i prawdopodobnie 128 ROP. Zegar rdzenia nie jest podany, ale wyniesie on ok. 1430 MHz w Boost. Potwierdzono parametry pamięci HBM2 16 GB, której przepustowość wyniesie 720 GB/s. Jest to aż o 66% więcej niż w przypadku zeszłorocznego modelu Quadro P6000.



Producent podał, że wydajność dla obliczeń FP32 wynosi około 10 TFLOPS, a w przypadku FP64 jest to 5 TLOPS. W przypadku obliczeń FP16 mamy wynik ok. 20 TFLOPS. Jest to pierwszy model ze złączem NVLink, a dzięki specjalnemu mostkowi będzie można połączyć ze sobą dwie karty graficzne.



Na śledziu umieszczono pięć wyjść wideo: cztery DisplayPort 1.4 i jedno DVI-D. TDP tego ukłądu wynosi 235 W. Sama karta może współpracować z oprogramowanie CAD czy do tworzenia treści wirtualnej rzeczywistości. Cena nadal nie jest znana, ale pierwsze sztuki trafią do sklepów w marcu.