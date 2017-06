NVIDIA PRZEDSTAWIA LAPTOPY DLA GRACZY MAX-Q

Firma NVIDIA zaprezentowała nowy rodzaj konstrukcji, który całkowicie odmienia nowoczesne laptopy do gier. Komputery przenośne stają się smuklejsze, cichsze i szybsze. Pierwsze egzemplarze producentów OEM wykorzystujące nową konstrukcję pojawią się w sprzedaży w dniu 27 czerwca.

Max-Q to nierozłączna część misji, w której NASA wysyła ludzi w kosmos. To moment, w którym naprężenia w rakiecie przelatującej przez atmosferę spowodowane czynnikami aerodynamicznymi są największe. W efekcie konstrukcje rakiet zawsze biorą pod uwagę wartość Max-Q. NVIDIA zastosowała podobną filozofię w procesie projektowania laptopów do gier, umożliwiając producentom OEM stworzyć konstrukcje, które są nawet trzykrotnie cieńsze i trzykrotnie wydajniejsze od produktów poprzedniej generacji.

Efekt: wysokowydajna platforma do gier, która ma zaledwie 18 mm grubości – tyle, co MacBook Air – a jednocześnie jest wydajniejsza o 70% od obecnych rozwiązań.

Możliwości Max-Q

Wysoka wydajność jest zasługą najefektywniejszej na świecie architektury graficznej do gier: NVIDIA Pascal™. Zoptymalizowana wersja tej architektury, przekonfigurowana w celu uzyskania większej efektywności, zapewnia doskonałe osiągi nawet w smukłych laptopach. Max-Q oznacza również, że wszystkie elementy konstrukcji zostały wyprodukowane z najwyższą precyzją – począwszy od laptopa, przez kartę graficzną, sterowniki, po komponenty odprowadzające ciepło i podzespoły elektryczne.

Połączenie najnowszych technologii i precyzji sprawia, że Max-Q wynosi granie na PC na wyższy poziom stratosfery:

Najwyższa efektywność najsilniejszych kart graficznych: karta GeForce GTX 1080, oparta na architekturze NVIDIA Pascal jest wytwarzana w nowoczesnym procesie 16nm FinFET i jest wyposażona w najnowocześniejszą pamięć GDDR5X. Max-Q łączy nowe metody obsługi procesora graficznego, zapewniające większą efektywność, wraz z innymi optymalizacjami, takimi jak krzywa taktowania zegara procesora dostosowana do niskich napięć, która pozwala uzyskać większą wydajność w grach przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Optymalne ustawienia gier: oprócz wysoce zoptymalizowanych kart graficznych, które pracują z wysoką efektywnością, firma NVIDIA dostosowała sterowniki Game Ready tak, aby zapewnić doskonałe wrażenia w każdej grze, na każdym komputerze.

Nowoczesne rozwiązania chłodzące i optymalna wydajność regulatora napięcia: aby wycisnąć jeszcze więcej wydajności z całego systemu, w konstrukcji laptopów Max-Q zastosowano rozbudowane układy chłodzące i elektryczne. Nowoczesne rozwiązania chłodzące oraz wysoko wydajny regulator pozwalają osiągnąć wydajność i kulturę pracy na poziomie niespotykanym w produktach dostępnych obecnie na rynku.

Najlepszy laptop do gier

Laptopy z konstrukcją Max-Q zapewniają graczom rozrywkę w wysokiej rozdzielczości i jakości, gdziekolwiek mają na nie ochotę. Laptopy te obsługują wszystkie elementy platformy do gier GeForce, w tym sterowniki Game Ready, technikę wyświetlania obrazu NVIDIA G-SYNC™, wirtualną rzeczywistość, rozrywkę w rozdzielczości 4K i nie tylko.

Laptopy Max-Q obsługują również NVIDIA GeForce Experience, czyli wszechstronną programową platformę dostarczającą graczom optymalne profile do gier. Dzięki temu każda gra zostanie uruchomiona od razu z odpowiednimi ustawieniami, które zapewniają optymalną wydajność.

Technika NVIDIA WhisperMode

Firma NVDIA zaprezentowała też technikę WhisperMode, dzięki której laptopy są dużo cichsze podczas grania. Tryb WhisperMode inteligentnie dostosowuje liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, a jednocześnie konfiguruje ustawienia graficzne tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii. W ten sposób zmniejszono poziom emitowanego hałasu. Tryb WhisperMode będzie wkrótce udostępniony dla wszystkich laptopów z kartami graficznymi z architekturą Pascal w ramach aktualizacji oprogramowania GeForce Experience.



Dostępność

Laptopy dla graczy Max-Q, wyposażone w karty graficzne GeForce GTX 1080, 1070 i 1060, będą dostępne w sprzedaży od 27 czerwca od wiodących producentów laptopów oraz integratorów systemów, w tym firm Acer, Aftershock, Alienware, ASUS, Clevo, Dream Machine, ECT, Gigabyte, Hasee, HP, LDLC, Lenovo, Machenike, Maingear, Mechrevo, MSI, Multicom, Origin PC, PC Specialist, Sager, Scan, Terrans Force, Tronic’5 czy XoticPC.