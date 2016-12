Nvidia PC Gaming Revival Kit - ciekawy zestaw

Firma Nvidia proponuje zakup specjalnego zestawu, który zamieni nasz stary komputer w maszynę do gier. Nvidia PC Gaming Revival Kit składa się z kilku elementów, dzięki którym przygotujemy nasz starszy sprzęt do najnowszych produkcji.



Nowość zainteresuje osoby, które nie specjalnie znają się na podzespołach i nie potrafią dokonać ich wyboru. Pakiet pozwoli na usprawnienie peceta poprzez wymianę w nim trzech elementów. Pierwszym jest GPU w postaci MSI GeForce GTX 1060 3GT OC. Do tego dostaniemy nośnik SSD Corsair Force Series LE 240 GB oraz zasilacz Corsair CX450M. Do tego w paczce znajdziemy prezent jakim jest kod na grę Gears of War 4 oraz koszulkę. Cena takiego zestawu wynosi 399 euro. To rozsądna stawka, chociaż można było liczyć na pewien rabat przy zakupie pakietu.



PC Gaming Revival Kit dostępny jest w języku hiszpańskim, co świadczy, że paczka może być dedykowana na rynek południowo-amerykański. Z uwagi, że cena podawana jest w Euro, to liczymy, że sprzęt trafi także do Europy.