Nvidia GP106 podkręcony do granicy 3000 MHz

Padł kolejny rekord w podkręcaniu procesora "Pascal". Dokonano tego na jednym ze słabszych układów o tej architekturze. Przypomnijmy, że te GPU mają świetny potencjał OC, dobrą wydajność i wysoką sprawność energetyczną.



Nvidia Pascal są procesorami najwyżej taktowanymi na rynku, dzięki procesowi FinFET. Poza tym nie ma problemu z ich podkręcaniem. Teraz udało się osiągnąć granicę 3 GHz. Było to możliwe na karcie graficznej GALAX GeForce GTX 1060 HOF. Na pokładzie tego produktu mamy procesor Nvidia GP106, który nie występuje poza serią GTX 1060. Ten sam model podkręcono w listopadzie z wykorzystaniem chłodzenia ciekłym azotem do 2,8 GHz. Teraz zaawansowani użytkownicy poszli jeszcze dalej i uzyskali 3 GHz. W trakcie jednych zawodów do takiego wyniku dobiły aż trzy drużyny.



Nie da się ukryć, że GP106 przy takim taktowaniu jest niesamowicie szybkim urządzeniem, nawet wydajniejszym od GeForce GTX 1080. Przypomnijmy, że GP106 ma 1280 rdzeni CUDA i taktowane jest referencyjnie z zegarem 1,62 GHz (w Boost rośnie do 1,85 GHz).