NVIDIA GeForce RTX 2000 oficjalnie

NVIDIA w dniu dzisiejszym oficjalnie zaprezentuje nową serię kart graficznych GeForce RTX 2000. Zmiana nazewnictwa spowodowana jest rozwojem technologii śledzenia promieni (ray-tracing), gdzie procesor RT ma sobie w tym znacznie lepiej radzić, aniżeli standardowy rdzeń CUDA. Nie oznacza to oczywiście, że amerykański producent całkowicie z nich rezygnuje – nadal będą one działać wspólnie z RT, ale wykorzystywane będą do innych zadań. Oprócz tego, nowe karty zaoferują m.in. obsługę pamięci GDDR6.

Nowości będzie można zamawiać już dziś, ale na wysyłki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. RTX 2070 i 2080 (+ oraz Ti) dostępne będą pod koniec września, natomiast RTX 2060 zadebiutuje w październiku. RTX 2080 Ti podobno może pojawić się nawet wcześniej, w sieci krążą pogłoski na temat specyfikacji tego modelu.

RTX 2070 i RTX 2080 wyposażone są w rdzeń GT104 „Turing”, który oferuje 3072 rdzenie CUDA i 256-bitowy interfejs pamięci GDDR6. RTX 2080 Ti z kolei oparty jest na procesorze GT102 z 4352 rdzeniami CUDA i 352-bitową szyną pamięci. Tak jak wcześniej się spodziewano, NVIDIA w nowej serii nie zamierza podwajać ilości VRAM względem wyższych modeli, RTX 2070/2080 posiadac będą 8 GB RAM, natomiast RTX 2080 Ti – 11 GB.