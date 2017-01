Nvidia GeForce GTX 1080 Ti dopiero w marcu?

Wyczekiwana przez wielu zapowiedź karty graficznej GTX 1080 Ti na CES 2017 nie doszła do skutku. Według serwisu Tech Buyer’s Guru na kartę nie będziemy musieli jednak zbyt długo czekać, bowiem premiera jej ma nastąpić już w pierwszej połowie marca.



Wiele wskazuje, że wydarzenie to będzie miało miejsce na PAX East, które rozpoczyna się już 10 marca. Nie wiemy jednak czy Zieloni przygotowują specjalny pokaz czy sprzęt wejdzie do sklepów bez zapowiedzi. Na to musimy jeszcze trochę poczekać.



Poza tym wyjaśnia się sprawa, o której mówiło się od pewnego czasu. Chodzi o możliwość zakupu GTX 1080 Ti tylko na oficjalnej stronie Nvidii, tak jak to było z Titan X. Teraz jednak mówi się, że swoje urządzenia pokaże także MSI i Gigabyte. Poza nimi zapewne będą także inni producenci, którzy współpracują z Nvidią.



Taka wiadomość powinna ucieszyć osoby, które szukają tańszej alternatywy dla Titan X. Nvidia nie dokonała prezentacji na CES 2017 zapewne dlatego, że jej karty z układami Pascal sprzedają się świetnie i nie ma sensu wprowadzać nic nowego. W najwyższym segmencie firma ta i tak nie ma obecnie konkurencji. Z drugiej strony możliwe, że Zielonii chcą jeszcze dopracować swój model, żeby ten był skuteczniejszy w walce z układami Vega firmy AMD.