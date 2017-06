Nvidia DGX Station - nowa stacja robocza

Firma Nvidia podczas targów Computex 2017 zaprezentowała konstrukcję DGX Station. To stacja robocza wykonana w oparciu o karty Tesla V100 na architekturze Volta i procesor Intel Xeon z 20 rdzeniami. Do tego mamy bardzo nowoczesną obudowę.



Wspomniany procesor to Xeon E3 2698 v4, który posiada 20 rdzeni i 40 wątków. Współpracuje z nim 256 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 2133 MHz. Do tego mamy tutaj cztery karty graficzne Tesla V100, które mają w sumie 20480 rdzeni CUDA i 2560 rdzeni Tensor. Dla każdego GPU przewidziane jest po 16 GB pamięci HBM2. Wśród nośników danych mamy cztery dyski SSD o pojemności 1,92 TB każdy. Jeden z nich przeznaczony jest na system, a trzy pozostałe tworzą konfigurację RAID 0 i mają przechowywać dane. Ekran możemy podłączyć do trzech portów DisplayPort. Do tego mamy dwa gigabitowe układy sieciowe.



Obudowa ma wymiary 265 x 518 x 639 mm, a całość waży 40 kilogramów. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu Server. Cena za stację wynosi 69000 dolarów.