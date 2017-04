Nubia Z17 mini - nowy smartfon od ZTE

Firma ZTE wprowadziła do swojej oferty nowy smartfon Nubia Z17 mini, który od kilku tygodni był tematem licznych przecieków. Model ten ma należeć do średniej półki wydajnościowej i będzie zamknięty w metalowej obudowie. Do reklamy urządzenia ZTE wykorzystało samego piłkarza Cristiano Ronaldo.



Telefon będzie wyróżniał się aparatem cyfrowym z tyłu o rozdzielczości 13 MPix. Wykorzystuje on sensory IMX258 z obiektywami f/2.2 (jeden monochromatyczny, drugi kolorowy). Z przodu mamy kamerkę do selfie o jakości 16 MPix o świetle f/2.0 i 80 stopniowym kątem widzenia. Obraz wyświetlany jest na ekranie 5,2 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i kontraście 1500:1. Do tego mamy zakrzywione na krawędziach szkło 2.5D. Pod maską smartfona znajdziemy procesor Snapdragon 652 i 4 GB pamięci RAM lub Snapdragona 653 i 6 GB pamięci RAM. Do tego 64 GB pamięci RAM, slot na kartę microSD (hybryda, więc przy korzystaniu z karty pamięci nie mamy dualSIMu), czytnik linii papilarnych, baterię o pojemności 2950 mAh i system operacyjny Android 6.0.1 Marshmallow.



ZTE wyceniło swoje urządzenia na około 1000 złotych za wersję z 4 GB RAMu i na ok. 1150 złotych w opcji z 6 GB pamięci RAM. Sprzedaż ruszy już 12 kwietnia. Telefon będzie w kolorze czarnym, złotym i czerwonym.