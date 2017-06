Nubia Z17 - flagowiec bez ramek

Firma ZTE zapowiedziała poszerzenie rodziny Nubia o flagowy model Z17, który został pokazany na konferencji w Pekinie. Sprzęt ten będzie oparty o wydajny procesor Snapdragon 835, 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Do tego zostanie on zamknięty w bardzo eleganckiej obudowie.



Na pokładzie mamy wyświetlacz 5,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, który zajmuje cały przedni panel. Poza tym mamy 23 MPix aparat cyfrowy z tyłu, wspierany drugim sensorem 12 MPix, co pozwala na uzyskanie 2x zoomu optycznego i 10x zoomu dynamicznego. Do zdjęć selfie przeznaczony jest aparat 16 MPix, który umieszczono na froncie z obiektywem f/2.0. Telefon będzie zasilany baterią o pojemności 3200 mAh, która wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 4.0. Akumulator ma wystarczyć na 2 dni pracy bez ładowania. Technologia NeoPower 3.0 zapewni wstrzymywanie procesów, które są w tle.



Za dobrą jakość dźwięku ma zadbać głośnik Dolby Atmos. Telefon z uwagi na certyfikat IP67 jest wodoodporny. Będzie on pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7.1.1 Nougat z nakładką Nubia UI 5.0. Waży on 173 gramy i posiada tylko złącze USB typu C.



Będzie on sprzedawany w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej, czarno-złotej, niebieskiej i czerwonej. Wersja z 6 GB pamięci i 64 GB na dane kosztuje 1530 złotych, a za wersję 8/128 GB zapłacimy 2190 złotych.