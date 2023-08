Nowy router ZTE MC889 – przełącz się na 5G!

Marzy ci się szybki, niezawodny Internet? A może chcesz wreszcie wypróbować na własnych urządzeniach, jak działa 5G? Jeśli tak, to innowacyjny router zewnętrzny ZTE MC889 5G jest propozycją dla ciebie! Sercem routera jest najnowszy procesor firmy Qualcomm SDX62 z bardzo szybkim modemem LTE (cat.19) i wsparciem 5G NSA&SA. Takie połączenie zapewnia najszybszy możliwy transfer danych niezależnie od dostępnej infrastruktury. Można go podłączyć do dowolnego routera wewnętrznego WiFi i stworzyć w domu lub biurze szybką i stabilną sieć bezprzewodową.

Najwyższa prędkość i szeroki zasięg

ZTE MC889 5G ODU jest solidnym urządzeniem z kategorii routerów zewnętrznych. To, co go wyróżnia to jedna z najwyższych kategorii technologii LTE – CAT19. Router obsługuje także architekturę sieci 5G: NSA i SA. Potrafi w pełni wykorzystać zalety szerokiego zasięgu i szybkość transmisji w 5G. Ten model, jako jeden z niewielu na rynku, może pochwalić się oparciem o najnowszą serię chipsetów Qualcomm z serii SDX62. Takie wsparcie dla technologii 5G zapewnia urządzeniu świetlaną przyszłość w erze 5G.

Na uwagę zasługuje też fakt, że do tego modelu można podłączyć dowolny router WiFi. Dlatego też ZTE MC889 jest idealną propozycją nie tylko dla indywidualnych klientów, ale również dla małych i średniej wielkości firm z istniejącą siecią bezprzewodową.

Router sprawdzi się doskonale na przedmieściach miast czy obszarach wiejskich, gdzie zasięg jest często słabszy i routery wewnętrzne nie spełniają oczekiwań. Router jest najwygodniejszą opcją dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Będąc jego użytkownikiem, możesz więc cieszyć się bardzo szybkim Internetem w każdym miejscu. Urządzenie to działa w sieciach 5G, ale oferuje również bardzo szybką transmisje w LTE z prędkościami do 1.6 Gbps. Warto sprawdzić, gdzie jest najbliższa stacja twojego operatora, np. na stronie http://beta.btsearch.pl, by optymalnie zamontować urządzenie i w pełni cieszyć się szybkością Internetu jaką daje ZTE MC 889.

Kompatybilność = niezależność

Router zewnętrzny ZTE MC889 może stanowić idealny duet wraz z jednym z routerów stacjonarnych: WIFI ZTE T5400 lub WIFI ZTE T3000. Te rozwiązania zapewniają mocny sygnał i wysokie prędkości sieci WiFi, a więc bardzo stabilne połączenie z Internetem. Możliwość wykorzystania Wi-Fi Mesh, utworzy wielkopowierzchniową internetową sieć bezprzewodową nowej generacji. Na uwagę zasługuje też fakt, że MC889 5G daje użytkownikowi niezależność i swobodę wyboru, ponieważ urządzenie to jest kompatybilne także z routerami WiFi innych firm.

Prosta wyglądu i łatwość montażu

Router zewnętrzny ZTE MC 889 to wielka moc zamknięta w małym urządzeniu wielkości notatnika. Ma wymiary: 189,6 mm x 108,8 mm x 31,2 mm i waży zaledwie 500 g. Jego biały kolor pozwala mu harmonijnie dopasować się do koloru elewacji, czy balustrady. Ponadto wszystkie elementy potrzebne do instalacji znajdują się w zestawie, a sam montaż urządzenia jest niezwykle prosty.

Router na każdą pogodę

Urządzenie jest zaprojektowane do pracy na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych. Odporny na działanie pyłu i wody potwierdzone jest certyfikatem IP65. Router jest w stanie pracować w szerokim zakresie temperatur, począwszy od -40° C do +60° C. Ponadto, zabezpieczony jest ochroną odgromową bez konieczności uziemienia do 6 KV.