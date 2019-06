Nowy QNAP ES1686dc Enterprise ZFS NAS z dwoma aktywnymi kontrolerami

QNAP® Systems, Inc. oficjalnie udostępnił NAS-a Enterprise ZFS następnej generacji – model ES1686dc wyposażony w dwa aktywne kontrolery z procesorami Intel® Xeon® D, gwarantujące wysoką dostępność usług (HA - High Availability). Urządzenie obsługuje standard SAS 12Gb/s, a każdy kontroler ma cztery porty 10GbE SFP+ LAN, 8 złączy RDIMM (na max. 512 GB pamięci), dwa złącza M.2 SSD (pozwalające na skonfigurowanie funkcji SSD caching), a także wyróżnia się wysoce skalowalną architekturą, pozwalającą na rozbudowę przestrzeni dyskowej do 1 PB. Model ES1686dc pracuje pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego QES 2.1.0, który korzysta z systemu plików ZFS i zapewnia niezawodną ochronę danych i ich sprawne przywracanie, a także cały zestaw funkcji klasy biznes, niezbędnych nowoczesnym organizacjom do zapewnienia najwyższej wydajności kluczowych dla ich działania narzędzi i sprawnej obsługi aplikacji VDI.

“ES1686dc cechuje się znakomitą wydajnością i stanowi rozwiązanie storage o najwyższej dostępności. Niezależnie od tego, czy będzie wykorzystywany jako krytyczny dla działania organizacji serwer plików, serwer wirtualizacji, VDI, data center średniej wielkości, rozwiązanie do monitoringu lub streamingu wideo czy wydajny serwer backupu, model ES1686dc zawsze zapewniał będzie najwyższą wydajność i niezawodność” – wyjaśnia David Tsao, Product Manager QNAP.

Dzięki zastosowaniu architektury bazującej na dwóch aktywnych kontrolerach, ES1686dc gwarantuje bliską 100% dostępność usług. Wykorzystujący baterię system ochrony zapisu z DRAM do cache oraz akceleracja odczytu Flash minimalizują ryzyko utraty danych przechowywanych w cache, a najwyższa w branży wydajność losowego dostępu do danych znacznie przyspiesza wykonywanie wszystkich operacji w środowiskach wirtualnych. Dwa złącza PCIe obsługują karty sieciowe 10GbE/ 40GbE, co pozwala na zwiększenie wydajności wirtualizacji, streamingu multimediów oraz innych aplikacji wymagających wysokiej przepustowości sieciowej. Dzięki wykorzystaniu adaptera 6Gbps SAS do SATA [QDA-SA]( https://www.qnap.com/go/product/qda-sa), model ES1686dc umożliwia wykorzystanie dysków SATA 6Gb/s w 3,5-calowych zatokach SAS, pozwalając tym samym dyskom SATA SSD na korzystanie z zalet dwuportowego interfejsu SAS i budowanie odpornych na błędy i wysoko wydajnych (ale jednocześnie atrakcyjnych kosztowo) systemów storage all-flash.

ES1686dc Enterprise ZFS NAS wyposażony jest w system operacyjny QES 2.1.0, zoptymalizowany pod kątem obsługi środowisk all-flash storage. Oferuje on m.in. efektywną deduplikację i kompresję inline danych, a także cały zestaw zaawansowanych funkcji biznesowych, takich jak automatyczna korekta zjawiska znanego jako ciche uszkodzenie danych, praktycznie nielimitowana liczna migawek dla iSCSI LUN oraz folderów współdzielonych, SnapSync (funkcja przyspieszająca wykonywanie zdalnych backupów) czy Quality of Service (funkcja dbająca o kondycję i wydajność rozwiązania storage).

Model ES1686dc obsługuje wirtualizację VMware®, Microsoft® oraz Citrix®, zaś SnapSync oferuje wsparcie dla VMware Site Recovery Manager (SRM), pozwalając tym samym na zapewnienie najwyższej klasy rozwiązania backupu i przywracania danych dla środowisk wirtualnych. Zaktualizowany QES 2.1.0 wyposażono również we wsparcie dla [iSER](https://www.qnap.com/go/solution/iser/), co gwarantuje optymalność wydajność Vmware, a także dla usług współdzielenia plików OpenStack® Cinder i Manila, które stanowią dla firm elastyczne, łatwe w obsłudze i tanie rozwiązanie storage dla środowisk OpenStack.

**Specyfikacja**

* **ES1686dc-2145NT-128G:** procesor Intel® Xeon® D-2145NT 8-rdzeni/16-wątków 1.9 GHz (w trybie burst do 3.0 GHz), 128 GB DDR4 ECC pamięci (64 GB per kontroler)

* **ES1686dc-2145NT-96G:** procesor Intel® Xeon® D-2145NT 8- rdzeni /16- wątków 1.9 GHz (w trybie burst do 3.0 GHz), 96 GB DDR4 ECC pamięci (48 GB per kontroler)

* **ES1686dc-2123IT-64G:** procesor Intel® Xeon® D-2123IT 4- rdzeni /8- wątków 2.2 GHz (w trybie burst do 3.0 GHz), 64 GB DDR4 ECC pamięci (32 GB per kontroler)

System oparty na dwóch kontrolerach Active-Active, obudowa 3U rackmount NAS; 16x zatoka na dysk 3.5”/2.5” SAS 12Gbps/6Gbps lub SSD 2.5”; M.2 SSD przeznaczone dla NVRAM; 2x złącze PCIe Gen3 x8; 4x port 10GbE SFP+; 3x port Gigabit; 2x port USB 3.0; redundantne zasilacze 770W