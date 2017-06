Nowy poziom bezprzewodowej gry z Logitech G

Logitech G, marka należąca do firmy Logitech, po ponad 4 latach testów przedstawia dwa nowe rozwiązania, które umożliwiają całkowicie bezprzewodową grę na najwyższym poziomie. Logitech G POWERPLAY to pierwszy na świecie system stałego bezprzewodowego ładowania myszki w ruchu podczas gry. Powerplay eliminuje konieczność ładowania urządzenia w sposób tradycyjny, nawet gdy mysz nie jest używana. Z kolei Logitech G LIGHTSPEED to zaawansowana technologia oferująca najwyższą jakość łączności bezprzewodowej, pozwalająca na płynną rozgrywkę, bez opóźnień i przerywania.

Wraz z systemem POWERPLAY firma Logitech prezentuje dwie nowe kompatybilne myszki Logitech G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse oraz Logitech G703 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse.

“Od lat tworzymy najbardziej zaawansowane bezprzewodowe produkty dla graczy. Nasze dwa najnowsze rozwiązania – POWERPLAY i LIGHTSPEED – wyznaczają kierunki rozwoju bezprzewodowych technologii” – powiedział Krzysztof Ogrodnik, Gaming Business Development Manager CEE, Logitech. „Nowe myszki G903 i G703 w połączeniu z innowacyjnym systemem ładowania oraz najwyższą jakością łączności bezprzewodowej, zapewniają precyzję, niezawodność i niekończącą się wydajność, niezależnie od długości rozgrywki. Te technologie spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających, profesjonalnych graczy” – dodał Krzysztof Ogrodnik.

Technologia bezprzewodowej łączności Logitech G LIGHTSPEED

W kluczowych momentach gry, najmniejsze opóźnienie może zadecydować o wygranej lub porażce. Częstotliwość raportowania co 1 milisekundę oraz zoptymalizowane połączenie bezprzewodowe sprawiają, że technologia LIGHTSPEED prześciga większość bezprzewodowych, jak i przewodowych rozwiązań konkurencji. Dodatkowo 16-krotne (12dB) wzmocnienie sygnału oraz mechanizm niwelowania zakłóceń eliminują problemy z połączeniem, zapewniając pewną i płynną pracę urządzeń w każdych warunkach.

Technologia Logitech LIGHTSPEED została zastosowana w nowych myszkach G903 i G703, które współpracują z systemem POWERPLAY.

System bezprzewodowego ładowania POWERPLAY

Logitech POWERPLAY to przełom w dziedzinie bezprzewodowego ładowania. Dotychczasowe rozwiązania wymagały umieszczenia urządzenia w stacji dokującej lub w określonym miejscu, co utrudniało korzystanie z myszki podczas ładowania. Technologia POWERPLAY została zaprojektowana w taki sposób, aby ładowanie za pośrednictwem podkładki odbywało się nieprzerwanie – zarówno w trybie uśpienia, jak i w czasie gry. System wykorzystuje działanie rezonatorów elektromagnetycznych, które generują pole energii nad podkładką o wymiarach 275 x 320mm. Wytworzony ładunek jest z kolei przekształcany w energię zasilającą akumulator w module POWERCORE, zastosowanym w myszkach G903 i G703. System stałego bezprzewodowego ładowania nie wpływa na jakość transmisji danych i wydajność myszki.

Bezprzewodowe myszki Logitech G903 i G703

Logitech G903 i G703 to zaawansowane urządzenia wyposażone w przełomową technologię LIGHTSPEED. W połączeniu z systemem ładowania POWERPLAY oferują niekończącą się grę na najwyższym poziomie.

Główne cechy nowych myszek G903 oraz G703 to:

• Precyzyjny sensor optyczny PMW3366, wielokrotnie uznawany zarówno przez amatorów, jak i przez profesjonalistów za najlepszy sensor w myszkach dla graczy. Czujnik ten dokładnie odwzorowuje na ekranie każdy ruch ręki, bez wygładzania czy przyciągania, zapewniając wyjątkową precyzję śledzenia w całym zakresie czułości (od 200 do 12000 DPI) nawet przy bardzo wysoko ustawionym DPI i szybkich ruchach.

• System naciągu z metalową sprężyną oraz unikatową technologię obrotowych zawiasów zamontowany pod lewym i prawym przyciskiem myszki G903. System redukuje dystans pokonywany przez przycisk przed aktywacją, dzięki czemu gracze otrzymują szybki, precyzyjny oraz niezawodny mechanizm. Dodatkowo udoskonalona konstrukcja G903 została wyposażona w przyciski o zwiększonej wytrzymałości do 50 milionów kliknięć.

• Wygoda i komfort podczas gry. Symetryczną konstrukcję G903 można w łatwy sposób zmienić na pełnoprawną mysz dla graczy prawo lub leworęcznych dzięki dołączonym w zestawie magnetycznym nakładkom na przyciski. Dodatkowo uniwersalny kształt urządzenia zapewnia wygodę oraz maksymalną kontrolę graczom stosującym uchwyt typu palm, claw oraz fingertip. Mysz G703 oferuje lekką i ergonomiczną konstrukcje dopasowaną do kształtu dłoni, a dodatkowe gumowe uchwyty umieszczone po bokach urządzenia zapewniają stabilność chwytu podczas gry.

Instalacja G903 i G703 jest szybka i prosta – wystarczy włożyć nadajnik do portu USB i można rozpocząć rozgrywkę. Ponadto po pobraniu darmowego oprogramowania Logitech Gaming Software możliwe jest zaprogramowanie poszczególnych przycisków do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Cena i dostępność

System POWERPLAY będzię dostępny w sprzedaży od połowy września 2017 roku w spodziewanej cenie detalicznej 569 PLN. Logitech G903 i Logitech G703 LIGHTSPEED pojawią się w sprzedaży od połowy września 2017 roku w spodziewanej cenie detalicznej 789 PLN i 519 PLN.