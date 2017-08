Nowy plecak gamingowy od Genesis

Rozsądny użytkownik wie, iż wrzucenie laptopa do zwykłej torby jest bardzo ryzykowne – ta nie gwarantuje bowiem odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia. Dlatego Genesis przygotował plecak Pallad 500, przeznaczony do przenoszenia różnego typu sprzętów elektronicznych.

W Pallad 500 zmieści się laptop o przekątnej ekranu do 17.3”. W produkcie Genesis zastosowano system piankowy Air Cell i to właśnie on chroni urządzenie przed wstrząsami czy uderzeniami. Co więcej, plecak wykonano z wodoodpornego nylonu balistycznego, dzięki któremu jego wnętrze ma być bezpieczne nawet w czasie największej ulewy.

Laptop to nie jedyne urządzenie, które można przenosić w Pallad 500. W plecaku znajdują się cztery główne komory z przegródkami, w których jest miejsce również dla gamingowych peryferii, takich jak: słuchawki, klawiatura czy podkładka pod mysz. Do tego dochodzą też boczne kieszenie dla smartfonu i powerbanka.

Genesis Pallad 500 oferuje mnóstwo mniejszych przegródek, w których użytkownik może schować np. dokumenty, portfel czy klucze. Z kolei dla cennych rzeczy przeznaczona jest dodatkowa, tylna kieszeń. U góry plecaka znalazła się osobna komora przeznaczona na okulary.

Plecak Pallad 500 kosztuje około 199 zł.

Dane techniczne:

• Materiał: nylon 1680D

• Komory główne: 4

• Kieszenie zewnętrzne: 6

• Dedykowany rozmiar: 15.6”-17.3”

• Maksymalne obciążenie: 10 kg

• Waga: 1,18 kg

• Wymiary wewnętrzne: 320 × 500 × 130 mm

• Wymiary zewnętrzne: 340 × 520 × 140 mm