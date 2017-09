Nowy My Cloud Home

Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), globalny lider segmentu i rozwiązań storagae, oficjalnie zaprezentował dziś My Cloud™ Home – osobistą, prywatną chmurę, pozwalającą użytkownikom na przejęcie kontroli nad ich rozproszonymi zbiorami plików, danych i multimedów. Korzystając z My Cloud Home użytkownicy mogą wygodnie przechowywać w jednym miejscu zdjęcia, filmy i dokumenty zgromadzone na smartphone’ach, komputerach, nośnikach USB, a także w usługach chmurowych i serwisach społecznościowych - w jednym, scentralizowanym miejscu . Ze zgromadzonych danych można wygodnie korzystać – odtwarzać je, przeglądać, udostępniać przyjaciołom i rodzinie – za pomocą smartphone’a, tabletu lub komputera z dostępem do Internetu.

Ze statystyk wynika, że dane przeciętnego użytkownika przechowywane są średnio na 14 różnych urządzeniach . Co więcej, eksperci szacują, że nasze kolekcje danych będą cały czas rosnąć – w 2017 r. przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe posiadać będzie kolekcję plików o objętości 4,5 TB (a dalszy wzrost tej wartości stymulowany będzie przez popularyzowanie się technologii VR, a także wideo 4K, 8K iu 360). Ponieważ dane są jednocześnie coraz bardziej rozproszone, szanse na ich scentralizowanie i zebranie w jednym miejscu są coraz mniejsze.

“Użytkownicy szukają rozwiązań, które pozwolą im na wygodne konsolidowanie rosnących kolekcji zdjęć, filmów i innych plików, które jednocześnie będą na tyle elastyczne i wszechstronne, że obsłużą dane z różnych urządzeń – od smartfonów, przez komputery, aż po drony i serwisy społecznościowe” – wyjaśnia Jim Welsh, senior vice president działu Client Solutions w Western Digital. “Ułatwienie użytkownikom domowym i profesjonalistom uporządkowania ich cyfrowych zbiorów z dowolnego miejsca na ziemi jest dla Western Digital priorytetem”.

Scentralizuj swoje dane i korzystaj z nich wygodnie

Użytkownicy mogą skonfigurować My Cloud Home tak, by urządzenie automatycznie, stale kopiowało wskazane dane z ich smartphone’ów i komputerów. Pliki z pamięci USB, zewnętrznych dysków i kart pamięci (za pośrednictwem adaptera USB) można szybko importować korzystając z wbudowanego portu USB. Dodatkowo możliwe jest również połączenie My Cloud Home z publicznymi usługami chmurowymi oraz serwisami społecznościowymi (np. Dropbox, Box, Google Drive oraz Facebook) i automatyczne kopiowanie z nich danych użytkownikai. Programy telewizyjne, filmy, prywatne nagrania oraz muzykę przechowywane w pamięci My Cloud Home można odtwarzać np. na ekranie telewizora smart lub odtwarzaczu multimedialnym korzystając z aplkacji Plex™. Z treści tych można korzystać również na smartfonie lub tablecie – używając do tego aplikacji My Cloud Home.

Dane na wyciągnięcie ręki

Zarówno wstępną konfigurację, jak i wszystkie codzienne operacje na My Cloud Home wykonujemy z poziomu aplikacji mobilnej My Cloud Home, która pozwala m.in. na udostępnianie i odtwarzanie plików przechowywanych w pamięci urządzenia z dowolnego miejsca na ziemi (via Internet). Aplikacja pozwala również na zarządzanie wszystkimi funkcjami My Cloud Home, uruchamianie dodatkowych usług, dodawanie użytkowników czy aktualizowanie urządzenia.

Dla użytkowników, którzy potrzebują więcej miejsca na swoje cyfrowe kolekcje, Western Digital przygotował również dwudyskową wersję swojej prywatnej chmury. My Cloud Home Duo oferuje wszystkie funkcje, które znajdziemy w My Cloud Home, ale dodatkowo pozwala na korzystanie z konfiguracji dwudyskowej (domyślnie włączony tryb mirror – RAID 1), w której dane są automatycznie duplikowane na drugim dysku, co gwarantuje ich bezpieczeństwo.

Goście imprezy IFA 2017 Consumer Electronics Unlimited w Berlinie (1-6 września) mogą odwiedzić stoisko WD (stanowisko 112, Hall 17) w Berlin ExpoCenter i na miejscu zapoznać się z możliwościami nowych My Cloud Home oraz My Cloud Home Duo.

Ceny i dostępność

My Cloud Home oraz My Cloud Home Duo są objęte dwuletnią, nie wymagającą dodatkowej rejestracji, ograniczoną gwaranacją. Urządzenia są dostępne w USA w ofercie BestBuy.com oraz u wybranych sprzedawców i dystrybutorów na całym świecie . Sugerowana cena detaliczna (MSRP) urządzenia My Cloud Home w USA to $159.99 (za wersję 2TB), $179.99 (3TB), $199.99 (4TB), $259.99 (6TB) oraz $319.99 (8TB). W przypadku My Cloud Home Duo sugerowana cena w USA to $309.99 (za wersję 4TB), $399.99 (8TB), $549.99 (12TB) oraz $699.99 (16TB). W Polsce My Cloud Home i My Cloud Home Duo będą dostępne w sprzedaży w październiku br.