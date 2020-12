Nowy monitor AOC AGON o proporcjach 32:9

AOC prezentuje nowy monitor dla graczy − AGON AG493UCX. Jego ekran w formacie 32:9 to wygodniejsze i lepiej prezentujące się rozwiązanie niż konfiguracja złożona z dwóch osobnych monitorów. AG493UCX ze względu na odświeżanie 120 Hz oraz swą szerokość powinien być interesującą propozycją dla fanów gier symulacyjnych. Jednocześnie wbudowany przełącznik KVM zwiększa możliwości wykorzystania go do pracy.

Superultrapanoramiczny ekran

Nowy monitor AOC został oparty na 49-calowym panelu VA o proporcjach 32:9 i rozdzielczości 5120 x 1440 px. Jest to odpowiednik dwóch złączonych ze sobą 27-calowych monitorów 16:9 o rozdzielczościach 2560 x 1440 px. Taki wyświetlacz, również dzięki zakrzywieniu, zapewnia mocne wrażenie zatopienia w rozgrywce, szczególnie w symulacjach samochodowych oraz lotniczych. Pole widzenia jest zdecydowanie większe niż na monitorach 21:9. Ponadto takie rozwiązanie jest pozbawione ramek przecinających obraz, charakterystycznych dla konfiguracji wielomonitorowych, które są zazwyczaj wykorzystywane w grach symulacyjnych.

Jest to też ogromne pole robocze możliwe do podzielenia na dwie części za pomocą wbudowanego przełącznika KVM. Dzięki niemu można podpiąć do monitora dwa urządzenia – np. laptop i komputer stacjonarny, i sterować nimi przy pomocy jednej myszy oraz klawiatury.

AMD FreeSync Premium Pro i odświeżanie 120 Hz

Graczy − poza ogromnym ekranem AG493UCX − ucieszy też odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz oraz wsparciem dla technologii synchronizacji FreeSync Premium Pro. Wysoka częstotliwość odświeżania zwiększa odczucie płynności ruchu obrazów wyświetlanych na ekranie. Z kolei FreeSync Premium Pro zapobiega efektowi rozrywania obrazu.

Solidna metalowa podstawa zapewnia stabilność 49-calowemu wyświetlaczowi i pozwala na szeroki zakres regulacji. Użytkownik ma też możliwość skorzystania z opcjonalnego uchwytu VESA.

Cena i dostępność:

Sugerowana cena detaliczna AOC AG493UCX wynosi 5 009 PLN.

Nowy model zostanie wprowadzony do sprzedaży w grudniu br.