Nowy Lenovo ThinkPhone by Motorola oferuje pełnię możliwości użytkownikom biznesowym

Motorola przedstawia Lenovo ThinkPhone by Motorola — smartfon dla firm wyróżniający się jakością i niezawodnością, z której słyną wszystkie urządzenia marki Lenovo Think. Lenovo świętuje 30. rocznicę ThinkPada — marki notebooków, które rozwiązują problemy klientów dzięki innowacyjnym technologiom, budzącej zaufanie jakości i praktycznemu wzornictwu. Z tej okazji Motorola ma przyjemność zaprezentować ThinkPhone by Motorola — idealne urządzenie towarzyszące ThinkPadom.

ThinkPhone by Motorola to niezwykłe połączenie przodującej na rynku innowacyjności Motorola oraz wieloletniego dorobku Lenovo w zakresie rozwiązań zabezpieczających dla firm. Nowe urządzenie może się poszczycić parametrami z najwyższej półki i unikatowym

designem, a do tego bezproblemowo integruje się z ThinkPadami, na przykład z najnowszym ThinkPad X1 Carbon generacji 11[1], w którym zastosowano kilka udoskonaleń związanych z bezpieczeństwem.

Nabywcy ThinkPhone mają do dyspozycji pełny pakiet funkcji zabezpieczeń i wsparcia oferujących ochronę i wszechstronne możliwości zarządzania tym urządzeniem dzięki ThinkShield. ThinkShield to najwyższej klasy platforma zabezpieczeń obejmująca podstawowe polityki bezpieczeństwa, funkcje, specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie oraz procesy zapewniające bezpieczeństwo całego urządzenia.

Działy IT mogą być spokojne o bezpieczeństwo firmowych urządzeń, a to za sprawą wbudowanych rozwiązań sprzętowych i najwyższej klasy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Moto Threat Defense. Urządzenia ThinkPhone można łatwo wdrażać wśród użytkowników końcowych w trybie zero-touch, a całą flotą tych urządzeń można zarządzać za pomocą takich rozwiązań jak Moto OEMConfig i Moto Device Manager.



Nowy smartfon zawiera też aplikację Moto Secure, która stanowi centrum funkcji związanych z zabezpieczeniami i prywatnością. Korzystając z oprogramowania Moto OEMConfig lub Moto Device Manager, administratorzy IT mogą zdalnie konfigurować funkcje Moto Secure na urządzeniach ThinkPhone — od ustawień ekranu blokady po alerty sieciowe czy zmianę kolejności przycisków z cyframi podczas wprowadzania kodu PIN. ThinkPhone ma też Moto KeySafe — osobną funkcję działającą w systemie Android, która dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo poufnych danych w smartfonie. Izoluje ona kody PIN, hasła oraz klucze kryptograficzne i bezpiecznie przechowuje je w odpornym na manipulacje środowisku.

Oprócz funkcji bezpieczeństwa urządzenie ma certyfikat MIL STD 810H1 i zostało wykonane z lekkich włókien aramidowych, które są wytrzymalsze od stali. Ma korpus wykonany z aluminium klasy lotniczej oraz szkło Gorilla® Glass Victus™, dlatego z powodzeniem znosi wstrząsy i upadki z wysokości do 1,25 m. Stopień ochrony IP68 oznacza, że ThinkPhone radzi sobie z kurzem i zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez nawet 30 minut, dlatego użytkownicy nie tracą czasu ani okazji biznesowych wskutek zbędnych przestojów systemu. Co więcej, obudowa jest nie tylko wytrzymała, ale także wysokiej klasy. ThinkPhone ma też słynny, pięknie wykonany boczny czerwony klawisz, który oferuje bezpośredni dostęp do konfigurowanych przez użytkownika najważniejszych aplikacji biznesowych i tych przydatnych w terenie. Za jego pomocą można też błyskawicznie integrować funkcje urządzenia mobilnego i komputera.



Lenovo ThinkPhone by Motorola udostępnia po raz pierwszy łączność Think 2 Think bazującą na Ready For3. Jest to zestaw funkcji do pracy, który umożliwia użytkownikom biznesowym płynną integrację ThinkPhone z ThinkPadem. Think 2 Think obejmuje następujące funkcje:

● Błyskawiczne połączenie: telefon i komputer wykrywają swoją obecność w pobliżu i łączą się przez Wi-Fi.

● Ujednolicony schowek: skopiowany tekst, najnowsze zdjęcia, zeskanowane dokumenty i nagrania wideo można płynnie przenosić między urządzeniami, wklejając je w aplikacji na urządzeniu docelowym.

● Ujednolicone powiadomienia: powiadomienia z telefonu pojawiają się od razu w Centrum akcji systemu Windows. Kliknięcie powiadomienia powoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji telefonu na ekranie komputera.

● Upuszczanie plików: umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie plików między urządzeniem ThinkPhone a komputerem.

● Streaming aplikacji: dowolną aplikację do systemu Android można otworzyć bezpośrednio na komputerze.

● Zaawansowana kamera: wydajne aparaty fotograficzne i funkcje sztucznej inteligencji z ThinkPhone można wykorzystywać jako kamerę internetową do połączeń wideo.

● Błyskawiczny hotspot: umożliwia połączenie z Internetem jednym kliknięciem bezpośrednio z komputera i skorzystanie z łączności 5G ThinkPhone’a4.

Premiera Lenovo ThinkPhone to dla mnie ogromna przyjemność, bo jest to urządzenie ucieleśniające cenioną jakość i praktyczny design ThinkPadów, a jednocześnie oferujące wyjątkowe narzędzia do pracy oraz przodujące w branży funkcje zabezpieczeń i zarządzania urządzeniem — powiedział Sergio Buniac, prezes Motorola i starszy wiceprezes Lenovo. ThinkPhone z najwyższej klasy parametrami i ścisłą integracją z ThinkPadem będzie maksymalizować możliwości klientów biznesowych przez całe lata.