Nowy konsolowy, ultralekki zestaw słuchawkowy Razer Tetra

Razer, wiodąca na świecie marka lifestyle'owa dla graczy, zaprezentowała dziś Razer Tetra, ultralekki zestaw słuchawkowy z profesjonalnym mikrofonem do krystalicznie czystej komunikacji zespołowej na wszystkich platformach, w tym na PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC i urządzeniach mobilnych.

Razer Tetra to zestaw słuchawkowy na jedno ucho, przeznaczony dla graczy, którzy chcą korzystać z domowych zestawów audio i równocześnie nadal móc komunikować się z kolegami z drużyny. Wielu graczy ma rozbudowany system głośników dźwięku przestrzennego, pozwalający cieszyć się wciągającym dźwiękiem w filmach i grach. Niektórzy z ich używają zestawu słuchawkowego zarówno do odbierania dźwięków z gry, jak i komunikacji, inni zaś wolą budować pełne zanurzenie w dźwiękach rozgrywki korzystając ze swoich systemów multimedialnych.

Bezproblemowa komunikacja w dowolnym środowisku W dzisiejszych grach wieloosobowych kluczowa jest komunikacja z członkami drużyny. Razer Tetra zapewnia krystalicznie czystą komunikację nawet w najgłośniejszych konfiguracjach audio. Kardioidalny mikrofon jest dostrojony do ukierunkowanego zbierania głosu, redukując hałas otoczenia z tyłu oraz po bokach i zapewniając doskonałą czystość transmisji dźwięku w porównaniu z tradycyjnymi zestawami słuchawkowymi.

Wbudowana regulacja głośności zapewnia graczom pełen dostęp do wszystkich ważnych ustawień podczas rozgrywki za pomocą jednego dotknięcia, włącznie z suwakiem głośności i funkcją wyciszania mikrofonu, w celu dopasowania dźwięku podczas rozgrywki.

„Wielu graczy zainwestowało w system głośników dźwięku przestrzennego w ramach swojego centrum domowej rozrywki”, mówi Alvin Cheung, starszy wiceprezes działu biznesowego urządzeń peryferyjnych Razera. „Dzięki Razer Tetra gracze mogą cieszyć się zestawem głośników kina domowego podczas głośnych wybuchów w bitwie czy ryku silników w wyścigu, ale nadal utrzymując kontakt z kolegami z drużyny.”

Niezwykle lekka, ergonomiczna konstrukcja

Zaprojektowany do długich sesji grania, Razer Tetra waży zaledwie 70g, będąc idealnym zestawem na wiele godzin komfortowej, nieprzerwanej rozgrywki. Dzięki odwracalnej konstrukcji mikrofon i słuchawkę można nosić po obu stronach głowy, co zapewnia pełen komfort i elastyczność. Regulowany suwak na pałąku pozwala na idealne dopasowanie, zapobiegając uciążliwemu uciskowi głowy oraz uszu, dzięki wykorzystaniu pluszowego nausznika ze skóry ekologicznej i miękkiej pianki.

Razer Tetra, wyposażony w złącze jack 3,5mm, jest kompatybilny z Xbox One, PS4 i Nintendo Switch, a także PC i urządzeniami mobilnymi. Razer Tetra będzie również dostępny w dedykowanej wersji PS4 (tylko UE).

SPECYFIKACJA RAZER TETRA ORAZ RAZER TETRA DLA PS4™

Słuchawki

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

• Impedancja: 32 Ω @ 1 kHz

• Czułość (@1 kHz): 107 dB

• Membrana: 32 mm, z magnesem neodymowym

• Złącze: Analogowe 3.5 mm

• Długość kabla: 1.3 m

• Waga: 70 g

• Nauszniki: Skórka z miękką pianką

Mikrofon

• Pasmo przenoszenia: 100 Hz – 10 kHz

• Stosunek sygnału do szumu: ≥ 55 dB

• Czułość (@1 kHz): -41 ± 3 dB

• Charakterystka kierunkowości: jednokierunkowy mikrofon elektretowy na wysięgniku

Sterowanie

• Analogowe pokrętło regulacji głośności

• Przełącznik szybkiego wyciszenia mikrofonu

Używanie mikrofonu + audio

• Urządzenia z połączonym portem 3.5mm audio + mikrofon



CENA & DOSTĘPNOŚĆ

Razer Tetra

34,99 euro

Na świecie (bez UE) – 22 października 2019

Razer Tetra dla PS4™

34,99 euro

Online (tylko UE) – 22 października 2019