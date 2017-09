Nowy kolor Honor 9 zachwycił podczas targów IFA 2017

Podczas targów elektroniki użytkowej IFA 2017, marka Honor zaprezentowała najnowszą wersję kolorystyczną smartfona Honor 9. Zielonkawobłękitny odcień o nazwie Robin Egg Blue wyznacza zupełnie nowe standardy w kolorystyce urządzeń tego typu. Honor pokazał również inne wiodące produkty, czyli modele Honor 9, Honor 9 Pro oraz Honor Magic.

Odcień indywidualności i radości życia – Honor 9 w kolorze Robin Egg Blue

Według ekspertów Instytutu Pantone, „skoro 80% wrażeń, jakich doświadcza człowiek, jest filtrowanych narządem wzroku, można powiedzieć, że wybór koloru odgrywa kluczową rolę”. Marka Honor z niesłabnącym oddaniem realizuje swoją misję, jaką jest zapewnienie młodemu pokoleniu jak najlepszych wrażeń z korzystania ze smartfonów. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić naszym fanom oraz użytkownikom z całego świata zupełnie nowy odcień – zielonkawy błękit Robin Egg Blue – powiedział George Zhao, prezes Honor.

Angielska nazwa tej barwy wskazuje na jej umiejscowienie w środowisku naturalnym: chodzi

o kolor skorupek jaj składanych przez ptaka rudzika. Odcień ten rzadko kiedy bywał wykorzystywany w designie smartfonów, co świadczy o jego wyjątkowości. Jedyny w swoim rodzaju błękit z nutą zieleni Robin Egg Blue doskonale wpisuje się w ducha i filozofię projektowania marki Honor – wyprzedzanie trendów i dbałość o innowacyjność produktów. Honor zachęca także młodych ludzi do tego, aby mieli odwagę wyrażać siebie i eksperymentować. W tym celu tworzy unikalne urządzenia, które pomogą wyrazić każdą wyjątkową osobowość.

Robin Egg Blue to barwa, która łączy w sobie chłodne i ciepłe tony. To kolor, który przywodzi na myśl radość życia, energię i młodość. Tworzenie nowego odcienia to niezwykle unikalny i indywidualny proces, wymagający, wielokrotnego mieszania ze sobą pojedynczych barw. Efekt pracy można podziwiać na zachwycającej trójwymiarowej, szklanej obudowie modelu Honor 9, która powstała poprzez pieczołowite nałożenie 15 warstw. Obudowa jest szykowna i świetnie dopasuje się do stylu życia każdej młodej osoby.

Honor 9 w wersji Robin Egg Blue jest dostępny w edycji limitowanej. Jego przedsprzedaż ruszyła 16 sierpnia w Chinach.

Honor 9, Honor 8 Pro i Honor Magic w świetle reflektorów

Podczas targów IFA 2017 Honor zaprezentował swoje innowacyjne rozwiązania oraz najnowsze, wiodące smartfony, które zostały ciepło przyjęte przez międzynarodową publiczność obecną

na wydarzeniu.

Honor 9 – dynamiczne wzornictwo, dzięki któremu zabłyśniesz w blasku fleszy

Marka Honor to jeden z liderów rewolucji w zakresie wzornictwa smartfonów. Model Honor 9, który trafił na rynek w czerwcu, to najnowszy produkt ze stworzonej przez markę linii nowoczesnych i innowacyjnych produktów. Honor 9 zachwyca designem i przykuwa spojrzenia dzięki olśniewającej obudowie z profilowanego, trójwymiarowego szkła oraz wyjątkowej fakturze, która sprawia, że telefon spowija metaliczna poświata.

Honor 8 Pro – maksimum wydajności w minimalistycznym opakowaniu

Honor 8 Pro wyznacza standardy, dzięki niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej, wyjątkowo pojemnej baterii, wyświetlaczowi Quad HD 5,7" oraz podwójnemu aparatowi. Wszystko to w nieprawdopodobnie cienkiej obudowie o grubości 6,97 mm . Co więcej, w sierpniu model Honor 8 Pro otrzymał nagrodę „Smartfon Konsumentów EISA 2017-2018” . To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem na silną pozycję Honor w branży – nie tylko ze względu na sam model Honor 8 Pro, ale też dzięki całej gamie smartfonów tej marki.

Honor Magic – śmiały krok w kierunku odkrywania technologii przyszłości

Mający swoją premierę w grudniu 2016 roku, model Honor Magic został wyposażony w przełomowe technologie, których zadaniem jest na nowo zdefiniować oczekiwania względem smartfonów. To pierwsze stworzone przez Honor urządzenie typu smart, jakie zostało wyposażone w technologię sztucznej inteligencji. Pojawienie się tego modelu to pierwszy krok marki Honor na drodze do tworzenia urządzeń przyszłości i zbliżenie smartfonów do prawdziwie inteligentnych urządzeń. Honor Magic oferuje młodym ludziom interakcje przypominające kontakt z drugim człowiekiem

oraz usługi i informacje dostępne na żądanie.

Produkty prezentowane na targach IFA 2017 pokazują zaangażowanie marki Honor w dostarczanie młodym pokoleniom najnowocześniejszych rozwiązań. Honor 9 wyznacza trendy we wzornictwie smartfonów, Honor 8 Pro jest niezawodny i uniwersalny, zaś Honor Magic stanowi śmiały krok w kierunku odkrywania technologii przyszłości. Modele te powstały po to, aby spełnić wymagania związane z każdym aspektem życia oraz ewoluującymi potrzebami młodych klientów – mówi George Zhao, prezes Honor.