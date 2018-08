Nowości Green Cell na targach IFA 2018

Już 31 sierpnia 2018 rozpocznie kolejna edycja targów największych na świecie targów elektroniki IFA w Berlinie, na której nie zabraknie polskiej marki Green Cell z premierowymi produktami.

Green Cell to istniejąca na europejskim rynku marka, która jest znana wśród użytkowników komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, smartfonów, apratów fotograficznych, elektronarzędzi oraz odkurzaczy bezprzewodowych. Celem założycieli tej marki jest podążanie za nieustannie zmieniającymi się trendami, upodobaniami konsumentów oraz rozwojem technologii i stałym ulepszaniem swoich produktów. Green Cell bierze udział w targach po raz drugi i tym razem również nie zabraknie premier produktowych.

Ładowarki dla każdego

Wśród premierowych produktów będziemy mogli znaleźć aż 4 nowe ładowarki USB-C z technologią Power Delivery. Technologia Power Delivery to standard ładowania, który wykorzystywany jest już przez wszystkie najnowocześniejsze urządzenia mobilne i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach funkcja ta stanie się standardem.

Ładowarka Green Cell CHAR07 18W PD - do Samsung Galaxy S8 S8+ S9 S9+, Google Pixel / 2 / XL, Huawei P20, Nintendo Switch i innych

Ładowarka Green Cell CHAR08 30W PD z portem szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 - do Apple MacBook 12, Lenovo Yoga Tab 3 Plus i innych

Ładowarka Green Cell CHAR09 60W PD - do Apple MacBook Pro 13, Asus ZenBook, Dell XPS, HPSpectre, Lenovo ThinkPad, Yoga i innych

Ładowarka Green Cell CHAR09 45W PD z portem szybkiego ładowania USB - do Asus ZenBook, HP Spectre, HP Envy x2 i innych

Wszechstronny hub USB-C

Na targach Green Cell zaprezentuje również swój najnowszy hub USB-C. W adapterze znajduje się 7 wejść: 1x USB-C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x SD oraz 1x microSD. To szczególnie przydatne rozwiązanie dla posiadaczy najnowszych urządzeń wyposażonych jedynie w port USB-C np. Macbooków lub jako zamiennik stacji DeX dla nowych smartfonów Samsunga. Może być także stosowany z innymi telefonami z USB typu C. Adapter wspiera rozdzielczość 4K, dzięki czemu użytkownik może przesyłać obraz z laptopa na telewizor bez utraty jakości. Zaimplementowana technologia Power Delivery za sprawą systemu pass-through pozwala na korzystanie z akcesorium bez utraty możliwości ładowania. Hub USB-C Green Cell obsługuje także szybkie ładowanie, dzięki któremu możliwe jest naładowanie innych urządzeń nawet do 4x szybciej.

Targi IFA odbywają się w Berlinie w dniach 31 sierpnia - 5 września 2018. Markę Green Cell można odwiedzić w hali 11.1 na stoisku 148.