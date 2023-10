Nowoczesne technologie w zakładach bukmacherskich

Na polskim rynku legalnych zakładów bukmacherskich konkurencja wśród firm przyjmujących zakłady jest już bardzo duża, a mimo tego wciąż pojawiają się nowi bukmacherzy. W efekcie firmy bukmacherskie szczególnie intensywnie inwestują w najnowsze rozwiązania technologiczne, chcąc przyciągnąć jak najwięcej klientów. W jakim kierunku rozwija się branża bukmacherska i jaki wpływ ma na nią nowoczesna technologia?

Jak technologia zmieniła ofertę zakładów sportowych?

Wielu graczy pamięta nie tak znowu odległe czasy, kiedy bukmacherzy oferowali wyłącznie zakłady przedmeczowe i sezonowe, a obstawiać można było z reguły tylko najpopularniejsze sporty. Jednak w XXI w. technologia zupełnie zmodyfikowała ofertę bukmacherów. Po pierwsze nowe rozwiązania technologiczne umożliwiły przyjmowanie zakładów w czasie trwania danego meczu. Zakłady na żywo to bardzo wymagający sposób gry, ponieważ kursy bukmacherskie na różne zdarzenia zmieniają się wielokrotnie w trakcie konkretnego spotkania. Serwisy i aplikacje bukmacherskie muszą więc stosować takie rozwiązania technologiczne, które zapewniają błyskawiczną i adekwatną aktualizację oferty kursowej.

Ponadto bukmacherzy oferują dziś zakłady bukmacherskie na znacznie większą liczbę dyscyplin sportowych - także na nieistniejące wcześniej sporty elektroniczne. Z jednej strony e-sporty kwalifikowane są już oficjalnie jako rodzaj pełnoprawnego sportu, z drugiej jednak strony mają swoją specyfikę. Dlatego strony czy aplikacje bukmacherskie coraz częściej posiadają osobną sekcję e-sportową, gdzie obok oferty kursowej znajdziemy też m.in. specjalne statystyki, transmisje czy osobny czat dla typerów obstawiających e-sport.

Czym są zakłady bukmacherskie na wydarzenia wirtualne?

Jednocześnie zaawansowana technologia pozwoliła poszerzyć ofertę bukmacherów o zakłady na przebieg nierzeczywistych wydarzeń. Bukmacherzy wprowadzili zakłady bukmacherskie na gry wirtualne, takie jak np. wirtualna piłka nożna, koszykówka, wyścigi samochodowe itp. Przebieg zdarzeń generowany jest przez program komputerowy, ale opiera się o podane graczom statystyki. Wirtualną rywalizację można oglądać dzięki specjalnym animacjom, a samo obstawianie jest identyczne, jak w przypadku tradycyjnych meczów. Sportowe gry wirtualne są bardzo atrakcyjne dzięki ogromnej dynamice (trwają tylko kilka minut) oraz całodobowej dostępności.

Natomiast całkowitą odskocznią od typowania sportu są zakłady bukmacherskie na gry karciane typu wojna, poker, blackjack czy baccarat. W rozgrywkach nie biorą udziału realni gracze, tylko komputer – oznacza to ponownie, że przebieg rozgrywki zależny jest od algorytmu komputerowego. Bukmacherzy dbają jednak o to, by ich klienci mogli poczuć atmosferę kasyna. Otóż gry karciane są „transmitowane”, gdyż ich przebieg prezentują na żywo prawdziwi krupierzy. Czasem stosowane są też rozwiązania technologiczne umożliwiające typerom rozmowę w trakcie gry z krupierem przez ogólnodostępny live chat.

Wielofunkcyjne aplikacje bukmacherskie na Android i iOS

Technologia znacząco poszerzyła ofertę bukmacherów, jednak w ciągu kilku ostatnich lat równie wielkie zmiany zaszły w obszarze kanałów ich udostępniania. Już nie tylko punkty stacjonarne są passé. Jak się okazuje, także strony internetowe, zarówno te projektowane pod kątem gry przez komputer, jak ich mobilne wersje, przegrywają z innym rozwiązaniem. Aplikacje bukmacherskie na smartfon czy tablet stały się najbardziej powszechnym sposobem na grę u bukmachera. Wynika to z prostej przyczyny: większość z nas ma smartfon stale przy sobie i to za jego pomocą najczęściej zawierane są zakłady bukmacherskie. Z kolei obstawianie przez wysokiej jakości aplikacje mobilne jest znacznie wygodniejsze i szybsze niż gra przez stronę mobilną. Właśnie dlatego bukmacherzy coraz bardziej stawiają na rozwiązania technologiczne w tym zakresie, tworząc zaawansowane aplikacje bukmacherskie na urządzenia z systemem Android i iOS.

Aplikacje mobilne bukmacherów zawsze umożliwiają realizację podstawowych czynności związanych z zawieraniem zakładów. Poprzez apkę uzyskujemy dostęp do oferty zakładów na sport i na gry wirtualne, gry karciane itd. oraz możemy obstawiać interesujące nas zdarzenia przez funkcję e-kuponu. Aplikacje bukmacherskie wyposażone są też w opcje dotyczące szybkich wpłat i wypłat, a także pozwalają skorzystać z rozmaitych bonusów bukmacherskich. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie zakłady bukmacherskie online, w tym te zawierane przez aplikacje bukmacherów, można obstawiać dopiero po założeniu osobistego konta gracza.

Jeśli chodzi o aplikacje mobilne bukmacherów, nowoczesna technologia dotyczy na pewno metod logowania. Najlepsze aplikacje bukmacherskie pozwalają logować się przy użyciu danych biometrycznych, czyli przez funkcje TouchID czy FaceID (o ile dany smartfon albo tablet wspierają takie rozwiązania technologiczne). Ponadto aplikacje bukmacherów zazwyczaj umożliwiają korzystanie z powiadomień push, dzięki którym gracz może być na bieżąco np. z każdą zmianą wyniku typowanego meczu czy rozliczeniami swoich kuponów. Z kolei dla graczy obstawiających zakłady na żywo przez smartfon czy tablet zbawienna jest technologia umożliwiająca stawianie tzw. szybkich zakładów, gdyż obstawia się je, wykonując minimalną liczbę kliknięć. Te i inne rozwiązania bukmacherzy wprowadzają w takim samym zakresie zarówno, jeśli chodzi o aplikacje mobilne na Android, jak i na iOS.

Media społecznościowe dla typerów w apce

Omawiając aplikacje bukmacherskie, warto wspomnieć o innowacji, jaką wprowadził Superbet. Bukmacher wyposażył swoją aplikację w panel „SuperSocial”, który jest niejako Facebookiem typerów. Grając przez urządzenie mobilne, np. iPhone czy smartfon z Android, użytkownik zyskuje dostęp do wielkiej społeczności graczy, których może zapraszać do swojej sieci. A skoro platforma przeznaczona jest dla osób obstawiających zakłady bukmacherskie, to oczywiste, że udostępnia im specjalne funkcje typerskie.

Mamy więc opcję dzielenia się postawionymi kuponami i przeglądania kuponów znajomych. Można również dyskutować o opublikowanych zakładach, a nawet je kopiować. Takie rozwiązania technologiczne nie są jak na razie dostępne poprzez inne aplikacje bukmacherów, dodajmy też, że nie posiada ich strona internetowa Superbet.

Technologia a innowacje w zakresie gry

Najnowsze rozwiązania technologiczne otwierają przed graczami nowe możliwości w zakresie obstawiania zakładów. Świetnym przykładem jest opcja cash-out, która służy do zamknięcia zakładu zanim wytypowane na nim zdarzenia zostaną rozstrzygnięte. Dzięki niej można uniknąć przegranej, jeśli podejrzewamy, że mecz zakończy się inaczej niż wcześniej sądziliśmy.

Sporą nowością jest w Polsce funkcja dotycząca edytowania obstawionego już zakładu, czyli możliwość dodawania, modyfikowania i usuwania selekcji z nierozliczonych zakładów wielozdarzeniowych. Bukmacher może też umożliwić zmianę typu zakładu czy zwiększenie jego stawki.

Bardzo interesujące są również konstruktory pozwalające samodzielnie tworzyć zakłady bukmacherskie. Technologia służy do budowania spersonalizowanych zakładów na wybrany mecz. Niektórzy bukmacherzy umożliwiają dodawanie do zakładu nawet 10 różnych zdarzeń z tego samego spotkania, a to niezwykle podnosi wysokość ewentualnej wygranej.

Technologia pomoże Ci wybrać trafne typy?

Aplikacje mobilne i strony internetowe bukmacherów to dziś miejsca, w których można znaleźć mnóstwo różnych narzędzi wspierających skuteczną analizę sportową. Obstawiając przez komputer czy smartfon, można sprawdzać zarówno obszerne dane historyczne, jak i na bieżąco śledzić zmieniające się wyniki i statystyki poszczególnych spotkań. W ofercie zakładów live często dostępne są komputerowe wizualizacje przebiegu trwających meczów, czyli tzw. match-trackery. Niektórzy bukmacherzy oferują nawet darmowy streaming sportowy, a ich oferta jest imponująca.

Co więcej, w poprawnym typowaniu wydarzeń sportowych pomaga graczom już nawet sztuczna inteligencja. Bukmacher STS oferuje opcję „BetBooster”, która z oferty zakładów na dany mecz wyróżnia teoretycznie najciekawsze typy, podpierając je sugestywnymi statystykami. Oczywiście trzeba pamiętać, że w sporcie nic nie jest do końca przewidywalne i nawet najbardziej rewolucyjna technologia nie może tego zmienić - przynajmniej taką mamy nadzieję.

Obstawianie zakładów bukmacherskich u nielegalnych bukmacherów jest karalne. Firmy, których nazwy zostały wymienione w artykule to legalni bukmacherzy w Polsce. Zakłady bukmacherskie wiążą się z ryzykiem. Hazard tylko dla pełnoletnich.