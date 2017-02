Nowe stacje robocze ThinkPad P od Lenovo

Firma Lenovo poszerzy swoją rodzinę stacji roboczych ThinkPad P. Nowymi modelami będą P51, P51s i P71, które skierowane są do profesjonalnych odbiorców, którzy potrzebują maksymalnej wydajności.



ThinkPad P51 to jednostka 15 calowa z procesorem Intel Xeon E3-v6 lub Intel Core siódmej generacji, rozdzielczością wyświetlacza 4K, kartą graficzną Nvidia Quadro M2200M, 64 GB pamięci RAM DDR4 i systemem operacyjnym Windows 10 Home, Pro, Red Hat Enterprise Linux lub Ubuntu Linux. Sprzęt będzie ważył około 2,5 kilograma.



ThinkPad P71 będzie miał taki sam CPU, RAM i OS, ale większy, bo 17-calowy ekran i wydajniejszą kartę graficzną do wyboru np. Nvidia Quadro P5000M. Całość ma ważyć ok. 3,44 kilograma i będzie przystosowana do obsługi wirtualnej rzeczywistości.

Najbardziej mobilny będzie ThinkPad P51s, który waży niecałe 2 kilogramy. Pod jego obudową znajduje się procesor Intel Core (Kaby Lake), grafikę Nvidia Quadro M520M oraz do 32 GB RAM. Do tego mamy system operacyjny Windows 7 Professional lub 10 Pro, a także oprogramowanie trial Office 2013.

Wszystkie laptopy są przystosowane do pracy w terenie, dzięki standardowi MIL-SPEC. Lenovo ThinkPad P51s ma kosztować od 1049 dolarów, a jego premiera będzie miała miejsce w marcu. Pozostałe dwa modele mają trafić do sklepów w kwietniu, a ich cena wyniesie 1399 dolarów za P51 oraz 1849 dolarów za P71.