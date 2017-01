Nowe smartwatche od Huawei na MWC?

Firma Huawei pokazała swój pierwszy inteligentny zegarek z systemem Android Wear około dwóch lat temu, właśnie podczas targów Mobile World Congress. Później nie zobaczyliśmy nowych produktów z tym systemem, ponieważ oczekiwano premiery Android Wear 2.0. Teraz możliwe, że chiński producent powróci z nowym zegarkiem na targi w Barcelonie.



Huawei Watch to cały czas jeden z najładniejszych zegarków intelignetnych na rynku. Oferuje on stylowe wzornictwo, dużo funkcji, a także wewnętrzny głośnik. Póki co nie mamy informacji na temat nowej wersji tego urządzenia, ale ma on otrzymać zmieniony wygląd i wsparcie dla łączności komórkowych (możliwość wykonywania połączeń). Możliwe jednak, że zobaczymy dwie wersje tego urządzenia, a jedna z nich będzie pozbawiona łączności GSM. Smartwatch ma pracować pod kontrolą systemu Android Wear 2.0, który zadebiutuje 9 lutego wraz z dwoma nowymi zegarkami marki LG.



Pozostaje nam czekać na oficjalny start MWC, który ma nastąpić 27 lutego i zapowiedź Huawei Watch 2.