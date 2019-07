Nowe słuchawki PHIATON

Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji słuchawek to spory dorobek. Nie dziwi więc fakt, że koreański producent dotychczas produkujący wyłącznie dla innych, światowych marek zaczyna dostrzegać wartość swojego doświadczenia i coraz częściej stara się wprowadzać ciekawe propozycje pod swoją marką - Phiaton. Poniżej dwa produkty, które przede wszystkim bronią się znakomitą jakością dźwięku. Na to czekaliśmy.

Słuchawki PHIATON BT 120 NC to chyba najtańsze słuchawki Bluetooth z ANC (Aktywną Redukcją Szumów) oferujące tak wyśmienitą jakość dźwięku. Przetworniki dynamiczne 12 mm pokryte podwójną warstwą folii węglowej redukują wibracje dostarczając czystego, precyzyjnego i dynamicznego brzmienia, zapewniając bogate i żywe doznania odsłuchowe.



Phiaton BT 120 NC powstały z myślą o sportowcach ceniących sobie możliwość blokowania zewnętrznego hałasu podczas ćwiczeń. Są jednymi z najlżejszych dostępnych słuchawek z funkcją redukcji hałasu. Pałąk na szyję Memory Flex zapewnia lekkie zawieszenie za szyją, a pilot dotykowy umożliwia łatwy dostęp do głównych elementów sterujących.

Dzięki szybkiemu ładowaniu możesz słuchać muzyki nawet przez 1 godzinę, a ładowanie trwa tylko 5 minut. Pełne ładowanie to 2 godziny, co umożliwia działanie baterii do 8,5 godzin.

Phiaton BT 120 NC to bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, które umożliwiają na połączenie z różnymi inteligentnymi urządzeniami w celu słuchania muzyki i prowadzenia rozmów. Technologia Bluetooth w wersji 4.2 zapewnia jeszcze lepszą jakość dźwięku oraz dłuższą żywotność baterii. Jest również kompatybilna wstecz z urządzeniami wyposażonymi w starsze wersje Bluetooth. Technologia aktywnego redukowania hałasu w BT 120 NC usuwa niepożądane dźwięki zewnętrzne (poniżej 1kHz) aż o 95%, pozwalając cieszyć się czystym, niezakłóconym dźwiękiem gdziekolwiek jesteś.



Możesz bez obaw korzystać z BT 120 NC podczas treningu, czy aktywności fizycznej na dworze, nawet podczas lekkiego deszczu. Słuchawki posiadają certyfikat szczelności klasy IPX4, więc są odporne na działanie potu i wody.

Specyfikacja:



• Wysokiej jakości głośniki dynamiczne: 12 mm

• Impedancja: 16 omów

• Czułość: 102 dB / mW

• Zakres częstotliwości: 20 Hz ~ 20 kHz

• Max. moc wejściowa: 40 mW

• Sieć komunikacyjna: Bluetooth 4.2

• Zasięg bezprzewodowy: w promieniu 10 m

• Czas rozmów głosowych (NC wł. / wył.): do 5 godz. / 8,5 godz.

• Czas odtwarzania muzyki (NC wł. / wył.): do 5 godz. / 8,5 godz.

• Czas czuwania (NC wł. / wył.): do 12,5 godz. / 290 godz.

• Pełny czas ładowania: 2 godz.

Sugerowana cena modelu Phiaton BT120NC w Polsce to 299zł z VAT. Można osobiście sprawdzić ich jakość w sieci sklepów MP3Store. Dostępny w dwóch kolorach: czarnym oraz białym.



Phiaton BOLT BT 700 to z kolei słuchawki całkowicie bez kabli tzw. True Wireless. Również w tym modelu postawiono na bardzo wysoką jakość brzmienia. Po raz pierwszy w słuchawkach tego typu zastosowano armaturowe przetworniki, dzięki którym dźwięk jest zrównoważony, aksamitny i niezwykle detaliczny.



Zadbano również o dobrą i stabilną komunikację. Najwyższej klasy podwójne mikrofony MEMS zainstalowane na każdej słuchawce zapewniają krystalicznie czystą jakość połączenia, której nie można spotkać w innych bezprzewodowych słuchawkach. Specjalnie zaprojektowana antena 3D oplata słuchawki zapewniając tym samym trwałe połączenie bez żadnych zakłóceń. Komfort wspomaga zewnętrza budowa słuchawek oraz tipsy, wszystko zaprojektowane tak aby w uszach utrzymywał się idealny stopień ciśnienia.

Phiaton BOLT BT700 umożliwia bezproblemowy dostęp do poleceń głosowych Siri® lub Google Assistant ™, dzięki czemu można uzyskać dostęp do informacji bez użycia rąk.

Ciekawostką a zarazem kolejną nowością na rynku jest wbudowany głośnik bluetooth w obudowę Powerbanka służącego do ładowania słuchawek. Ten dodatek pozwala dzielić się muzyką z innymi bez potrzeby zabierania ze sobą dodatkowych urządzeń.

Bardzo wysoka jakość dźwięku potrafiąca konkurować z modelami przewodowymi w podobnej i wyższej cenie, dwa urządzenia, pełna bezprzewodowość.

Sugerowana cena Phiaton BOLT BT700 w Polsce wynosi 699zł brutto. Wkrótce w sprzedaży w dwóch kolorach: czarnym oraz białym.

Specyfikacja

• Komunikacja: Bluetooth 5.0

• Głośniki: armatura

• Impedancja: 40 Ohm

• Czułość: 102 dB / mW

• Zakres częstotliwości: 20 Hz ~ 20 KHz

• Max. Moc wejściowa: 40 mW

• Zakres roboczy: W promieniu 10 m

• Czas połączenia: 5 godzin Max.

• Czas odtwarzania muzyki: do 5 godzin.

• Czas czuwania: do 94 godziny.

• Pełny czas ładowania: 2 godziny (2,5 godziny, w przypadku ładowania głośnika)

• Szybkie ładowanie: wsparcie 15 min. Ładowanie = 1 godz. Gra

• Kodek audio: SBC, AAC

• Częstotliwość robocza: 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,480 GHz)

• Waga douszna: 6,5 g

• Obudowa głośnika do ładowania:

• Moc wejściowa: 5 V DC / ponad 1 A

• Bateria: litowo-jonowa, DC 3,7 / 750 mAh

• Pełny czas ładowania, w tym słuchawki: 2,5 godz

• Wyjście głośnika: 3W Max.

• Czas odtwarzania muzyki przez Bolt & Speaker: 8 godzin Max.

• Czas gotowości (BT OFF): 220 godzin Max.

• Wymiary (dł. X szer. X wys.): 3,70 x 1,45 x 1,41 cala

• Waga ze słuchawkami BOLT: 93 g

• Temperatura pracy: -20 ~ 45 ° C / -4 ~ 113 ° F