Nowe rozwiązania Wi-Fi 6/6E z serii D-Link AQUILA PRO AI MESH 6/6E z integracją Matter

D-Link Corporation, światowy lider w łączeniu ludzi, firm i miast za pomocą rozwiązań i technologii sieciowych, wprowadził na rynek nowe routery i wzmacniacze Wi-Fi 6/6E serii AQUILA PRO AI. Urządzenia zaprojektowano z myślą o zwiększeniu jakości połączeń oraz niezawodnym działaniu inteligentnych sieci w domach. AQUILA PRO AI to najnowocześniejszy system Wi-Fi typu mesh, który jest zgodny z najnowszym standardem Matter i ma wbudowany algorytm sztucznej inteligencji zapewniający doskonałą jakość działania sieci Wi-Fi.

Nowy router Wi-Fi 6/6E mesh wyróżnia się unikalnym estetycznym wzornictwem oraz zaawansowaną funkcjonalnością, zapewniającą płynność i szybkość działania inteligentnych systemów domu. Elegancki wygląd sprawia, że urządzenie jest stylowym dodatkiem do każdego nowoczesnego domu. Seria Wi-Fi AQUILA PRO AI mesh, zapewnia zwiększony zasięgiem oraz bardziej niezawodne działanie Wi-Fi. Sieć bezprzewodowa, która jest dostępna w całym domu, umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 7800 Mb/s w trzech pasmach. Nowa seria obejmuje routery wyposażone w 2,5-gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. AQUILA PRO AI mesh zapewnia nieprzerwane strumieniowanie w wysokiej jakości oraz połączenia z konsolami do gier, komputerami PC oraz innymi urządzeniami sieciowymi.

Serię AQUILA PRO AI tworzy sześć modeli - MS78, MS60, MS30, M60, M30 i E30, zapewniających kompleksowe rozwiązanie Wi-Fi typu mesh, które ma sprostać zmieniającym się potrzebom inteligentnych domów. Zgodny z Matter trójzakresowy router Wi-Fi 6E MS78 AX7800, dwupasmowy router Wi-Fi 6 MS60 AX6000 oraz dwupasmowy router MS30 AX3000 Wi-Fi 6 umożliwiają bezproblemowe łączenie się z siecią przez dowolne urządzenie obsługujące Matter.

Serię uzupełnia dwuzakresowy router Wi-Fi 6 M60 AX6000, dwupasmowy router Wi-Fi 6 M30 AX3000 oraz dwuzakresowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 E30 AX3000. Gwarantują one nieprzerwane przesyłanie strumieniowe i możliwość grania online w całym domu. Wszystkie modele obsługują sterowanie głosem z użyciem Amazon Alexa i Asystentem Google, co ułatwia zarządzanie inteligentnymi domami.

Technologia sztucznej inteligencji to większe możliwości sieci domowych

Algorytm D-Link AI, obejmujący AI Wi-Fi Optimiser, AI Mesh Optimiser oraz AI Traffic Optimiser, zaprojektowano z myślą o automatycznej poprawie wydajności sieci bezprzewodowej, dzięki czemu w całym domu dostępne są optymalne połączenia. AI Wi-Fi Optimiser automatycznie nawiązuje połączenia z najlepszym kanałem, co minimalizuje zakłócenia. Funkcje automatycznej optymalizacji i samonaprawy AI Mesh Optimisera umożliwiają szybkie i niezawodne pokrycie sygnałem. Natomiast AI Traffic Optimiser zapewnia nieprzerwane strumieniowe przesyłanie wideo 4K/8K oraz połączenia wideo bez zakłóceń dzięki technologii QoS z algorytmem sztucznej inteligencji.

Matter, jednoczący branżę standard inteligentnych domów

Matter to nowy standard branżowy dla inteligentnych urządzeń domowych, umożliwiający bezproblemową komunikację i integrację urządzeń różnych producentów. Dzięki zgodności z Matter wszystkie urządzenia harmonijnie współpracują ze sobą bez konieczności korzystania z wielu aplikacji lub koncentratorów, co przekłada się na ujednolicony i bezpieczniejszy inteligentny dom.

Wygodnej konfiguracji ekosystemu inteligentnego domu można dokonać za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji D-Link AQUILA PRO AI. Aplikacja ma wbudowaną obsługę Matter i krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces dodawania urządzeń zgodnych z Matter do inteligentnej sieci domowej. D-Link AQUILA PRO AI wyświetla wszystkie urządzenia kompatybilne z Matter w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie inteligentną siecią domową.

Seria AQUILA PRO AI będzie dostępna w drugim kwartale 2023 roku.