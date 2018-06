Nowe przełączniki dostępne są w klawiaturze mechanicznej G513 oraz wszystkich nowych modelach G512

Logitech G512 to klawiatura mechaniczna do gier, zbudowana w oparciu o wielokrotnie nagradzaną w swojej kategorii klawiaturę G413 oraz G513. Oferuje trzy różne rodzaje przełączników - Tactile, Linear oraz najnowsze GX Blue. Wprowadzenie nowych przełączników, które dostępne będą także w wersji G513, daje możliwość dopasowania klawiatury do typu gier w jakie najczęściej grasz.

"Cieszymy się, że możemy zaoferować graczom większy wybór", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Logitech Gaming. "Dzięki trzem różnym mechanicznym przełącznikom w klawiaturach Logitech G512 i G513, gracze mogą wybrać profil przełącznika i uzyskać większą przyjemność z grania, która przekłada się też na lepsze wyniki w cyfrowych potyczkach”.

Obecnie gracze mogą wybierać przełączniki biorąc pod uwagę profil korzystania z klawiatury:

- GX Blue - najnowsze przełączniki mechaniczne, dostępne w klawiaturach G512 oraz G513, przeznaczone dla miłośników wyraźnie słyszalnego kliknięcia.

- Tactile - sprężysty przełącznik ROMER-G, który oferuje wyczuwalną reakcję podczas jego aktywacji. Aktywacja dotykowa ma minimalny zakres, dzięki czemu zapewnia precyzję, nie powodując przy tym hałasu, który zazwyczaj generuje klawiatura mechaniczna. Przełączniki Tactile są idealnym wyborem podczas rozgrywek i strzelanek pierwszoosobowych (FPS).

- Linear - liniowy przełącznik ROMER-G zapewnia płynne i gładkie naciskanie klawiszy. Aktywacja liniowa jest idealnym wyborem w przypadku podwójnego naciskania, szybkich sekwencji klawiszy oraz niezakłóconego naciskania klawiszy do połowy. Jest to doskonały wybór dla graczy skupiających się na grach akcji i tytułach MMO.

Klawiatura G512 z technologią LIGHTSYNC zapewnia pełne spektrum ok 16,8 mln kolorów RGB z możliwością dostosowania podświetlenia poszczególnych klawiszy oraz tworzenia własnych efektów animacji bądź korzystania z już istniejących motywów. Daje to ogromne możliwości kolorystycznego dostosowywania klawiszy do potrzeb każdego gracza. Technologia LIGHTSYNC zapewnia podświetlenie dostosowane do gry zapewniając jeszcze bardziej wciągające wrażenia z rozgrywki.

Do konstrukcji klawiatury G512 użyto bardzo wytrzymałego szczotkowanego aluminium 5052, co pozwoliło na uzyskanie niskiej konstrukcji, wykonanej z najwyższa jakością gwarantującą bezawaryjne, długotrwałe użytkowanie. Wbudowany kabel USB łączy port USB 2.0 z własnym wejściem, zapewniając 100% mocy przez cały czas. Mechaniczna klawiatura do gier G512 jest dostępna w kolorze czarnym.

Cena i dostępność

Klawiatura mechaniczna Logietch G512, z możliwością wyboru przełączników klawiszy będzie dostępna w sklepach detalicznych na całym świecie w czerwcu 2018 roku. Spodziewana cena detaliczna to 569 zł. Natomiast klawiatura G513 z nowymi przełącznikami GX Blue także trafi do sklepów w czerwcu 2018, a jej spodziewana cena detaliczna to 789 zł.