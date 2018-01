Nowe procesory Intel Core ósmej generacji z grafiką Radeon RX Vega M

Intel wprowadza na rynek pierwszy procesor Intel® Core™ ósmej generacji ze zintegrowaną grafiką Radeon™ RX Vega M. Liczne funkcje oraz wydajność dostosowana do potrzeb graczy, twórców materiałów wideo i graficznych oraz miłośników wirtualnej i mieszanej rzeczywistości znacząco rozszerzają ofertę producenta – optymalizacja pozwala bowiem umieszczać je w mniejszych konstrukcjach, takich jak urządzenia 2w1, lekkie i kompaktowe notebooki oraz miniPC.

Wraz z premierą procesora zaprezentowano nowe, lekkie i kompaktowe urządzenia 2w1 firm Dell* i HP* oraz najwydajniejszy minikomputer Intel NUC w historii. Nowy procesor Intel Core ósmej generacji będzie dostępny w dwóch konfiguracjach:

• procesor Intel Core z grafiką Radeon™ RX Vega M GL (całkowity pobór energii układu na poziomie 65 W);

• procesor Intel Core z grafiką Radeon™ RX Vega M GH (całkowity pobór energii układu na poziomie 100 W), dostępny w wersji z odblokowanym mnożnikiem.

Fundament nieustannego rozwoju

Na początku listopada ubiegłego roku Intel po raz pierwszy opublikował szczegółowe informacje na temat nowego procesora. W skład tego rozwiązania wchodzą: czterordzeniowy procesor firmy Intel, grafika Radeon RX™ Vega M oraz 4 GB dedykowanej pamięci HBM2, wykorzystującej technologię Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) Intela. Technologia EMIB pełni funkcję inteligentnego mostu szybko przesyłającego informacje pomiędzy układem graficznym a pamięcią HBM2. Jej zastosowanie pozwoliło ponad dwukrotnie zmniejszyć rozmiar całego układu w porównaniu z rozwiązaniem, w którym te same komponenty zostałyby zastosowane oddzielnie.

Dzięki takiej oszczędności miejsca producenci OEM mogą tworzyć innowacyjne, a zarazem lekkie urządzenia. Wystarczy wspomnieć, że waga wielu 3-letnich laptopów wynosi około 3 kg, czas pracy ich baterii oscyluje w granicy 4 godzin, a grubość samych urządzeń przekracza zwykle 32 mm. Zastosowanie nowego procesora pozwoli „odchudzić” urządzenia skierowane do entuzjastów do wartości poniżej 17 mm – przy jednoczesnym zachowaniu czasu pracy baterii sięgającego ośmiu godzin* oraz bardzo dużej wydajności. Takie rozwiązanie, wraz z nową strukturą rozdzielania mocy w czasie rzeczywistym oraz sterownikami programowymi, stanowi doskonały przykład nowych możliwości osiąganych dzięki współpracy sprzętu i oprogramowania.

Procesor dla graczy, twórców materiałów cyfrowych i innych entuzjastów

Nowy procesor Intel Core ósmej generacji z grafiką Radeon™ RX Vega M został stworzony między innymi dla graczy i entuzjastów wirtualnej rzeczywistości. Jego możliwości obejmują nawet trzykrotnie* większą liczbę klatek na sekundę w porównaniu z podobnymi urządzeniami sprzed trzech lat oraz do 40%* większą w porównaniu z obecnymi zewnętrznymi układami graficznymi – przy jednoczesnym zachowaniu mniejszego rozmiaru i wagi kompaktowych urządzeń. Gracze mogą grać teraz w najnowsze tytuły, takie jak Vermintide 2*, w wysokiej rozdzielczości oraz z dużą płynnością i żywymi kolorami – w zaciszu własnego domu lub poza nim.

Twórcy materiałów cyfrowych również zyskują nowe możliwości – podczas tworzenia od podstaw obrazów 3D, w czasie obróbki filmów w domu lub poza nim bądź podczas korzystania z najpopularniejszych aplikacji do pracy kreatywnej. Tworzenie treści za pomocą programu Adobe Premier Pro* odbywa się o 42% szybciej w porównaniu z trzyletnim komputerem wyposażonym w zewnętrzną kartę graficzną*.

Dzięki wysokiej wydajności graficznej i obliczeniowej urządzenia będą mogły obsłużyć rozmaite, niedostępne wcześniej rozwiązania – od zestawów Windows* Mixed Reality po gogle Oculus*. Konsumenci będą mogli swobodnie wybierać rozrywkę, która odpowiada im najbardziej – od filmów, przez słynne zabytki i oglądane na żywo mecze, aż po gry w technologii VR – za pomocą lekkich, kompaktowych i stylowych urządzeń, które nigdy wcześniej nie udostępniały tak dużych możliwości.

Nieustanny rozwój procesorów ósmej generacji

Poza komputerami Intel NUC oraz urządzeniami firm Dell i HP, nowa jednostka Intel Core ósmej generacji będzie również odpowiadać za działanie rozwiązania do obsługi gier za pomocą chmury, opracowywanego przez firmy Artesyn* i Gamestream*. To jednak dopiero początek serii nowych produktów Intel Core ósmej generacji, które będziemy mieli okazję zobaczyć w tym roku. Nowe modele zasilą również serię Intel Core H przeznaczoną do wydajnych notebooków, a pamięć Intel® Optane™ po raz pierwszy znajdzie zastosowanie w urządzeniach przenośnych z procesorami Intel Core ósmej generacji. Wkrótce możemy też spodziewać się szczegółowych informacji na temat platform Intel® Core™ vPro™ ósmej generacji dla firm.