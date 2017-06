Nowe nośniki Mushkin Reactor Armor3D

Firma Mushkin postanowiła wprowadzić na rynek nową linię urządzeń Reactor Armor3D. Będą do niej należały nośniki w formacie 2,5 cala, które wykorzystują interfejs SATA 6 Gbps. Producent przygotował trzy wersje pojemnościowe, które będą oparte o kości 3D NAND MLC.



Do wyboru będziemy mieli wersje: 240 GB, 480 GB i 960 GB. Kości Mushkina współpracują z kontrolerem Silicon Motion SM2258. Mamy także dodatkowo cache SLC, który może przyspieszyć transfer danych, głównie tych często używanych. W poniższym zestawieniu możemy znaleźć dane dotyczące wydajności poszczególnych wersji:



Reactor Armor3D 240 GB: odczyt 565 MB/s, zapis 300 MB/s

Reactor Armor3D 480 GB: odczyt 565 MB/s, zapis 500 MB/s

Reactor Armor3D 960 GB: odczyt 565 MB/s, zapis 510 MB/s



Wszystkie dyski objęte są 3-letnią gwarancją producenta. Cena nośników nie została jeszcze podana, ale powinny one kosztować około 90 dolarów za wersję 240 GB, 160 dolarów za 480 GB oraz 270 dolarów za 960 GB.