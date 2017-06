Nowe Moto E4 i Moto E4 Plus: jeszcze więcej zalet w smartfonie

Na rynku nie brakuje niedrogich smartfonów - oferują one podstawowe funkcje, a ich jakość bywa różna. To oznacza, że wybór urządzenia, który będzie zgodny z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników nie jest wcale taki szeroki.

Odpowiedzią na tę sytuację są nowe Moto E4 i Moto E4 Plus. Atrakcyjny wygląd i dodatkowe funkcje są w stanie zadowolić osoby potrzebujące wydajnej baterii wystarczającej na cały dzień działania, znakomitego wyświetlacza i zaawansowanych funkcji aparatu - a to wszystko w połączeniu z przystępną ceną.

Moto E4: Lepiej mieć wszystko czego potrzebujesz

Moto E4 została wyposażona w jasny ekran HD o przekątnej 5 cali oraz elegancką, metalową obudowę. Czterordzeniowy procesor i łączność 4G1 oferowane przez Moto E4 umożliwiają szybką aktualizację statusu w serwisach społecznościowych oraz transmisję wideo.

Moto E4 posiada także aparat 8 MP z autofokusem pozwalający uchwycić każdy istotny moment i okazję do zrobienia idealnego zdjęcia. Przedni aparat o rozdzielczości 5 MP wykona natomiast świetne selfie i to w każdych warunkach oświetleniowych.

Bateria o pojemności 2800 mAh* zapewnia cały dzień działania na jednym ładowaniu, dzięki czemu można cieszyć się swobodą korzystania ze smartfona z dala od gniazdka i ładowarki.

Moto E4 Plus: Lepiej mieć ultrawydajną baterię

Dla osób poszukujących jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, w tym większego ekranu i pojemniejszej baterii powstał model Moto E4 Plus. Wystarczy jedno spojrzenie na dobrej jakości wyświetlacz HD 5.5”, otoczony idealnie gładką, metalową obudową, by dać się oczarować. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia dłuższe działanie telefonu bez troski o rozładowany akumulator**. A gdy przyda się zastrzyk energii, z Moto E4 Plus nie trzeba zwalniać tempa – wystarczy chwila z szybką ładowarką o mocy 10 W, która umożliwia kilkugodzinną pracę telefonu po zaledwie kilkunastu minutach ładowania.

Szybki dostęp do wszystkich funkcji telefonu to zasługa czytnika linii papilarnych. Smartfon nie pozwoli przegapić żadnej ważnej chwili. Tylny aparat o rozdzielczości 13 MP z autofokusem i przednia kamera 5 MP z lampą błyskową pozwolą uchwycić wszystko, co dzieje się dookoła w bardzo dobrej jakości.

Czterordzeniowy procesor i łączność 4G1 w Moto E4 Plus oferują wydajność, jakiej potrzeba do przeglądania ulubionych stron internetowych, działania gier i o wiele więcej. W połączeniu z najnowszą wersją najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie - Android™ 7.1 – Moto E4 Plus oferuje jeszcze więcej zalet i ciekawych funkcji, które warto poznać osobiście.

Ceny i dostępność

Smartfony Moto E4 i Moto E4 Plus będą dostępne w różnych kolorach od lipca 2017.

1 Niektóre cechy, funkcjonalności i specyfikacja produktu mogą zależeć od sieci i podlegać dodatkowym warunkom oraz opłatom. Mogą też ulec zmianie bez powiadomienia.

* Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie profilu przeciętnego użytkownika, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości. Rzeczywista wydajność baterii jest różna i zależy od mocy sygnału, konfiguracji sieci, wybranych funkcji, wykorzystania transmisji głosu i danych, temperatury działania oraz sposobu korzystania z aplikacji.

** Bateria musi być mocno wyczerpana. Szybkość ładowania zmniejsza się wraz z poziomem naładowania baterii. 5000 mAh to typowa pojemność. Wszystkie dane dotyczące żywotności baterii są podane w przybliżeniu i na podstawie przeciętnego, mieszanego profilu wykorzystania, z uwzględnieniem trybów działania i gotowości w optymalnych warunkach sieciowych. Rzeczywisty czas działania baterii może się różnić i zależy od wielu czynników, takich jak moc sygnału, konfiguracja sieci, wiek baterii, temperatura działania, wybrane funkcje, ustawienia urządzenia, a także wzorce wykorzystania transmisji głosu i danych oraz aplikacji.