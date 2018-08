Nowe modele monitorów AOC AGON 3 na gamescom 2018

Podczas tegorocznych targów gamescom w Kolonii zadebiutują dwa nowe monitory AOC z gamingowej serii AGON 3 – AG273QCX oraz AG273QCG.

AG273QCX jest modelem opartym na zakrzywionej matrycy VA o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 px. Charakteryzuje go czas reakcji GtG na poziomie 4 ms i 1 ms MPRT, odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz wsparcie dla technologii FreeSync 2 HDR. Nowy model AOC zapewnia 90% pokrycie palety barw DCI-P3 i spełnia wymagania PC-VESA DisplayHDR 400, a więc oferuje maksymalną jasność obrazu na poziomie 400 cd/m2.

AG273QCG to model o takiej samej rozdzielczości i przekątnej co AG273QCG, ale wykorzystujący matrycę TN. Jest on za to w stanie odświeżać obraz nieco szybciej, bo z częstotliwością 165 Hz. Cechuje go czas reakcji GtG na poziomie 1 ms, jasność 400 cd/m2 oraz wsparcie dla technologii G-SYNC. Ponadto AG273QCG wyróżniono nagrodą Red Dot Design Award 2018.

Trzecia rewizja serii AGON charakteryzuje się usprawnionym uchwytem na słuchawki, który obecnie znajduje się po obu stronach panelu. Udoskonalono też pilot do przełączania profili (AGON Game Pad).

Nowościami w serii AGON 3 są:

• podświetlenie RGB z możliwością personalizacji – technologia AOC Game Lights,

• funkcja wyświetlania w wybranym narożniku monitora informacji o aktualnie generowanej liczbie klatek na sekundę – całkowicie niezależna od oprogramowania komputera,

• możliwość wyświetlenia celownika na środku ekranu, który może być pomocny w grach gdzie celownik nie występuje – technologia AOC Dial Point.

Ponadto w monitorach zaimplementowano technologie Flicker-Free, Low Blue Light oraz AOC Game Color. Ostatnia z nich pozwala na zmianę parametrów obrazu, w tym saturacji i pixel overdrive, a następnie zapisywanie ich do profili.

Premiera AG273QCG jest planowana na listopad, a AG273QCX na grudzień.