Nowe komputery Lenovo Legion - ceny i dostępność

Do polskich sklepów trafiły już najnowsze komputery Lenovo Legion. Lenovo Legion Y530, C530 i T530 kuszą odświeżonym, dojrzalszym i unowocześnionym designem, specyfikacją oraz cenami. Przebojem w Polsce może stać się także Lenovo IdeaPad 330, czyli nowy laptop multimedialny dla okazjonalnych graczy. Lenovo Legion T730, C730 i Y730 dostępne będą w sprzedaży na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Kolejna generacja komputerów dla graczy marki Lenovo Legion pojawiła się w polskich sklepach. Nowe laptopy Lenovo Legion Y530 zamknięto w zaprojektowanych na nowo, efektownych i stylowych obudowach o zmniejszonej grubości i obniżonej wadze. Mimo "kuracji odchudzającej" udało się poprawić układ chłodzenia, a w urządzeniach zastosowano jeszcze lepsze matryce o jasności 300 cd/m2 i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Zmiany nie ominęły także desktopów Lenovo Legion T530, T730, C530 oraz C730, które wyposażono w jeszcze bardziej kompaktowe obudowy.



U wybranych dystrybutorów komputery Lenovo IdeaPad 330, Lenovo Legion Y530, Lenovo Legion C530 oraz Lenovo Legion T530 są już dostępne w sprzedaży. Ich sugerowane ceny kształtują się na poziomie:

• Lenovo IdeaPad 330 - od 3199 złotych (Core i5-8300H, GTX 1050, 4 GB RAM, 1 TB HDD)

• Lenovo Legion Y530 - od 3499 złotych (Core i5-8300H, GTX 1050, 8 GB RAM, 1 TB HDD)

• Lenovo Legion T530 - od 3499 złotych (Core i5-8400, GTX 1050, 8 GB RAM, 1 TB HDD)

• Lenovo Legion C530 - od 3899 złotych (Core i5-8400, GTX 1050 Ti, 8 GB RAM, 1 TB HDD)

Już w październiku w ofercie czołowych sklepów w Polsce pojawią się modele Lenovo Legion C730 oraz Lenovo Legion T730. Ich ceny zaczynały się będą od kwot:

• Lenovo Legion T730 - od 4899 złotych (Core i5-8400, GTX 1060 6 GB, 8 GB RAM, 2 TB HDD)

• Lenovo Legion C730 - od 4999 złotych (Core i5-8400, GTX 1060 6 GB, 8 GB RAM, 2 TB HDD)

Laptopy Lenovo Legion Y730 do polskich sklepów trafią na przełomie listopada i grudnia. Ceny nie są jeszcze znane.



Nowe komputery stacjonarne Lenovo Legion Y530, Y730, C530 i C730 oraz laptopy Lenovo Legion Y530 i Y730 stworzone zostały w myśl zasady "Stylowy na zewnątrz, drapieżny wewnątrz". Lenovo przeprojektowało wszystkie komputery w taki sposób, aby ich nowoczesny design przypadł do gustu zarówno młodszym graczom, jak i graczom dojrzałym.

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia objęte są programem Lenovo Premium Care. Lenovo Premium Care określa maksymalny czas naprawy urządzenia w ramach gwarancji na 5 dni roboczych. W razie jego przekroczenia, firma Lenovo zwraca nie tylko równowartość sprzętu, ale także naprawiony sprzęt. Wystarczy zarejestrować zakup produktu na stronie lenovopremiumcare.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu promocyjnego. Należy to zrobić nie później niż do 31 grudnia 2019 roku, który jest ostatnim dniem trwania Promocji. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door. Reklamacja zgłaszana jest za pośrednictwem specjalnego formularza, a zamówiony przez Lenovo kurier odbiera sprzęt od jego użytkownika.