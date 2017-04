Nowe komputery BRIX od Gigabyte

Firma Gigabyte odświeżyła swoją ofertę miniaturowych komputerów BRIX, które chłodzone są pasywnie. Do sklepów trafił model GB-EKi3A-7100, który oferuje dwurdzeniowy procesor Core i3-7100U taktowanymi zegarem 2,4GHz oraz IGP GMA HD 620.



W tym przypadku cała obudowa pełni rolę radiatora. W środku poza CPU mamy dwa sloty na pamięci RAM typu SO-DIMM 2133MHz, moduły LAN Intel i219LM, WiFi, Bluetooth Intel 3165, audio Realtek ALC255 i slot na dysk M.2. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z produktem barebone, który wymaga dokupienia dysku i pamięci. Rozmiary urządzenia to 36 mm x 117 mm x 180 mm. Nie zabrakło tutaj oczywiście najważniejszych portów i złącz, a także przycisku Power i dwóch anten. Do dyspozycji mamy dwa USB 3.0 typu A, po jednym USB 3.1 typu A i C, złącze audio, COM RS232, port LAN RJ45, Jacka, HDMI, miniDisplayPort oraz złącze do podłączenia zasilania.



Komputer jest zgodny z systemem montażowym VESA i będzie sprzedawany w opcjach także z zamontowanymi kośćmi pamięci RAM i dyskiem z systemem Windows 10.