Nowe Google Pixel z zakrzywionym ekranem

Firma Google już przy okazji produkcji najnowszych smartfonów Pixel mocno angażowała się w ich dopracowanie, a teraz będzie chciała mieć bezpośredni wpływ na ich końcowy wygląd. W tym celu zainwestowane zostanie 875 milionów dolarów w LG Display, co zapewni dostawę ekranów elastycznych OLED dla nowych telefonów Pixel.



To ma załatwić problem z dostawami, jakie dotyczą modeli Pixel i Pixel XI. Możliwe, że część zainwestowanych pieniędzy pójdzie także na zarezerwowanie elastycznych ekranów OLED na inne urządzenia jak np. smartwatche Pixel, o których sporo się mówiło w ostatnich dniach. LG Display otrzymało ofertę, która może być bardzo ważna w ich dalszym rozwoju, a nie tylko kolejnym zamówieniem.



Przypomnijmy, że w przypadku smartfonów Nexus firma Google pozwoliła swoim partnerom tj. Huawei, LG czy HTC na pełną kontrolę wszelkich aspektów związanych z urządzeniami. To podejście zmieniono wraz z modelami Pixel, gdzie to już Google decyduje o ich wyglądzie i podzespołach. Wiąże się to niestety z tym, że trafiły one na ograniczoną liczbę rynków np. w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech i Kanadzie. W innych krajach trudno je kupić.



Jeżeli to wszystko się potwierdzi to LG zyska świetnego klienta, a Google poszerzy dostępność swoich smartfonów.