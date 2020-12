Nowe 32-calowe monitory Philips z USB-C i kamerą Windows Hello

MMD prezentuje dwa nowe monitory o przekątnej 32-cali. Modele Philips 326P1H i 329P1H dzięki wysokim rozdzielczościom obu matryc (odpowiednio QHD i 4K), wbudowanej kamerze Windows Hello i dużej przestrzeni roboczej sprawdzą się w pracy biurowej. Są one dobrym wyborem dla specjalistów od finansów, architektów czy projektantów.

Połączenie za pomocą jednego przewodu USB-C

Dokowanie za pomocą złącza USB-C pozwoli za pomocą jednego przewodu ładować kompatybilny ultrabook (Power Delivery do 90 W), przekazywać z niego obraz, dźwięk, a także dane z wbudowanego w monitor huba USB (cztery złącza USB 3.2) i łączyć się z siecią za pomocą gniazda RJ-45. Ponadto, dzięki wyjściu DisplayPort, możemy przesyłać obraz do kolejnego monitora, wciąż podłączając do laptopa jedynie przewód USB-C z pierwszego urządzenia.

W czasach rosnącej liczby telekonferencji dobrym rozwiązaniem dla profesjonalistów będzie kamera z obsługą technologii Windows Hello. Pozwoli ona brać udział w spotkaniach online bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, a ponadto umożliwi logowanie do systemu Windows za pomocą rozpoznawania twarzy.

Matryce IPS z wysokimi rozdzielczościami

Oba monitory wyposażono w 32-calowe matryce IPS z szerokimi kątami widzenia (178 / 178 stopni) i dobrym odwzorowaniem kolorów. O doznania wizualne zadbają również 10-bitowe panele wyświetlające 1,07 miliarda kolorów oraz wysoka rozdzielczość obu urządzeń: odpowiednio QHD (2560 x 1440 px) w przypadku 326P1H i 4K UHD (3840 x 2160 px) dla 329P1H. Dodatkowo technologia SmartContrast automatycznie dopasuje jasność podświetlenia i poziom kontrastu w zależności od typu wyświetlanych treści, a SmartImage zapewni odpowiednie nasycenie obrazów i ich ostrość.

Elegancki design i wygoda użytkowania

Minimalistyczne, stonowane wzornictwo monitorów sprawdzi się zarówno we wnętrzach biurowych, jak i domowych. Stylowe, smukłe ramki wyglądają nowocześnie i pozwolą pracować wygodniej z konfiguracjami wielomonitorowymi. Przepusty na kable na stopkach monitorów pomogą natomiast zachować porządek i estetyczny wygląd.

Funkcje EasyRead, Flicker-Free i LowBlue Mode zadbają o to, by praca była możliwie najbardziej komfortowa dla wzroku. Zapewniają one kolejno – obraz bliższy temu, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła.

Urządzenia wyposażono w funkcje PowerSensor i LightSensor które wykrywają obecność użytkownika przed ekranem i w razie jej braku obniżają podświetlenie, ograniczając zużycie energii nawet o 80%. Wykrywają także warunki oświetleniowe w pomieszczeniu dopasowując do nich jasność podświetlenia.

Monitory zaprojektowano z myślą o środowisku. Wyprodukowano je bez użycia ołowiu, rtęci czy PVC/BFR, a ich opakowania nadają się w 100% do recyklingu.

Dostępność i cena

Monitor 326P1H jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 2191 zł. Model 329P1H pojawi się