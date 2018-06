Nowa seria przełączników od NETGEAR już w Polsce

Modele GS116LP, GS116PP oraz GS108PP to pierwsze niezarządzane przełączniki PoE/PoE+ w branży, które pozwalają na zmianę budżetów zasilania PoE tylko za pomocą opcjonalnych zasilaczy.

Najnowsza seria przełączników od NETGEAR pozwala przedsiębiorstwom na ekonomiczną rozbudowę sieci i osiągnięcie gigabitowych prędkości przy większej liczbie portów. Co ważne, zostały one stworzone z wykorzystaniem najwyższej jakości podzespołów, zapewniających długie okresy eksploatacji - stąd charakteryzują się one niezwykłą trwałością oraz przechodzą rygorystyczne testy gwarantujące poziom niezawodności wymagany w biznesie.

Model GS108PP to 8-portowy przełącznik PoE/PoE+, GS116LP i GS116PP zaś stanowią 15-portowe przełączniki PoE+, o mocy 30 W na każdy z portów. Co ważne, najnowsze przełączniki od NETGEAR umożliwiają łatwe rozszerzenie dostępnej mocy w celu zwiększenia budżetu PoE lub bezpośrednie wybranie pełnego budżetu PoE.

Dodatkowo, wyżej wymienione modele obsługują najnowszą technologię Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), zmniejszającą zużycie energii w przypadku, gdy w aktywnych portach jest mały ruch lub gdy nie ma połączenia bądź nie wykryto żadnej aktywności.

Nie bez znaczenia jest tu również niewielki rozmiar przełączników, który pozwala nie tylko na łatwą opcję montażu (na ścianie, biurku bądź w szafie typu rack), lecz także i na niezwykle cichą pracę.

Na koniec warto podkreślić, że przełączniki objęte są dożywotnią gwarancją sprzętową NETGEAR ProSAFE oraz dożywotnią zaawansowaną pomocą techniczna ProSupport 8x5 poprzez czat (zdalna diagnoza problemu wykonana przez eksperta technicznego).

Cena GS108PP to 614 złotych brutto.

Cena GS116LP to 850 złotych brutto.

Cena GS116PP to 1039 złotych brutto.