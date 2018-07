Nowa seria produktów do ładowania od ADATA

Wśród nowości znajdują się ładowarka indukcyjna z obsługą technologii Qi, dwie ładowarki samochodowe oraz stacja, umożliwiająca jednoczesne ładowanie nawet 5 urządzeń.

Bezprzewodowa ładowarka CW0100 ze standardem Qi

Ładowarka CW0100 jest zgodna ze standardem Qi, co zapewnia kompatybilność tego urządzenia z większością modeli smartfonów wyposażonych w moduł do bezprzewodowego, szybkiego ładowania. Są to m.in. iPhone X, 8 i 8 Plus, a także Samsung Galaxy S9 i S9 Plus.

Model CW0100 zapewnia nawet dwa razy szybsze ładowanie niż standardowe bezprzewodowe podkładki o mocy 5 W. Dodatkowo ładowarka posiada system wykrywania obcych przedmiotów (FOD), dzięki czemu przypadkowo położone metalowe elementy na jej powierzchni nie uruchomią procesu ładowania.

Ładowarki samochodowe CV0525 i CV0172

ADATA wprowadziła do swojej oferty także ładowarki samochodowe. Model CV0525 wyposażony jest w 5 portów USB - dwa główne dla kierowcy oraz pasażera z przodu, a także trzy porty dla pasażerów siedzących z tyłu – umieszczone na specjalnym przedłużaczu. Sugerowana cena tego modelu to 49 zł.

Druga ładowarka - CV0172 oferuje dwa porty USB, umożliwiające ładowanie z maksymalnym natężeniem 2,4 A. Oba modele obsługują technologię Quick Charge 3.0, która skraca ładowanie smartfona od 0 do 80% do zaledwie 35 minut. Sugerowana cena tej ładowarki to 29 zł.

Stacja ładująca CU0480QC

Ostatnia nowość od ADATA to stacja ładująca. Dzięki niej jednoczesne ładowanie wielu urządzeń będzie o wiele szybsze. Stacja posiada kilka standardów złączy - USB-A z obsługą Quick Charge 3.0, trzy standardowe porty USB-A oraz USB typu C.

Stacja umożliwia ładowanie do pięciu urządzeń jednocześnie. Dodatkowe wyposażenie jej w inteligentny system wykrywania podłączonych urządzeń sprawia, że urządzenie pobiera moc jedynie do podłączonych portów. CU0480QC posiada antypoślizgową powłokę oraz diodę LED, który wskazuje status ładowania.