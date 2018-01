Nowa rodzina przełączników od NETGEAR

XS724EM oraz XS512EM to inowacyjne przełączniki od NETGEAR, które zapewniają wysoką przepustowość bez zbędnych przestojów.

Oba urządzenia są zaawansowanymi przełącznikami typu Smart Managed. Pierwszy z modeli, XS724EM, został wyposażony w 24 10-gigabitowe porty Ethernet oraz dwa współdzielone porty SFP+, zapewniające transfer na poziomie 1, 2,5, 5 lub 10 gigabitów. Druga nowość od NETGEAR, XS512EM, posiada 12 10-gigabitowych portów oraz dwa współdzielone porty SFP+ . Pozostałe cechy są wspólne dla obu switch’y. Każdy port automatycznie wykrywa, jakiej prędkości potrzebuje podłączone do niego urządzenie i odpowiednio ją dostosowuje. Jest to innowacja w porównaniu do standardowych, dostępnych na rynku, 10-gigabitowych przełączników, które urządzeniom wymagającym prędkości mniejszej niż 10 gigabitów na sekundę oferują zazwyczaj tylko 1Gb/s.

Oba modele można obsługiwać z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą graficznego, intuicyjnego interfejsu (GUI). Zarówno XS724EM, jak i XS512EM posiadają Quality of Service (QoS), które umożliwiają kierowanie ruchem sieciowym, a także inne użyteczne funkcje, jak zarządzanie siecią VLAN czy nasłuchiwanie IGMP Snooping. Przełączniki obsługują również technologię Link Aggregation (LAG), umożliwiającą jednoczesne podłączenie kilku kabli sieciowych, co zwiększa wydajność i jakość połączeń.

Co ważne, nowe przełączniki mogą być połączone standardowymi przewodami Ethernet Kat. 5e bez konieczności wymiany okablowania na Kat. 6, co pozwala zredukować koszty i zaoszczędzić czas. Na koniec warto dodać, iż sprawdzą się one jako centrum sieciowe małej firmy lub jako przełączniki agregujące bądź dostępowe w większych organizacjach.

Cena XS724EM to 7899 złotych brutto.

Cena XS512EM to 3899 złotych brutto.