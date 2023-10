Nowa propozycja od TP-Link – wideodzwonek Tapo D230S1

TP-Link wprowadza do swojej oferty wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1 z zasilaniem bateryjnym, umożliwiającym nieprzerwaną pracę aż do 180 dni. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim łatwy montaż bez ingerencji w infrastrukturę.

Tapo D230S1 to urządzenie, które łączy funkcjonalność i niezawodność, zapewniając ochronę orazwygodę w codziennym życiu. Przetwornik Starlight, wbudowana dioda doświetlająca i rozdzielczość 2K 5MP sprawiają, że najdrobniejsze szczegóły zostają uchwycone nawet w warunkach ze słabym oświetleniem. Wideodzwonek posiada ultraszeroki kąt widzenia kamery, aż 160O, oraz podgląd na żywo o proporcjach 4:3 w aplikacji Tapo, zapewniając użytkownikom możliwość oglądania gości od stóp do głów znajdujących się w odległości 1 metra od urządzenia. To zdecydowanie więcej szczegółów w pionie, niż oferują inne dzwonki z podglądem o proporcjach 16:9.

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, Tapo D230S1 pozwala na tzw. dwukierunkową transmisję dźwięku, ułatwiając komunikację na przykład z dostarczającym paczkę kurierem. Dodatkowo aplikacja Tapo umożliwia wcześniejsze nagranie oraz zapis odpowiedzi, które także usprawnią rozmowę z gośćmi. Wideodzwonek wyposażono również w zaawansowany system rozpoznawania osób i pojazdów. Gdy w pobliżu pojawi się intruz, właściciel otrzyma na swój telefon natychmiastowe powiadomienie push, a w razie kradzieży dodatkowo uruchomi się alarm, co pozwoli na szybką reakcję w celu zabezpieczenia domostwa.

Zestaw zawiera wymienny akumulator o pojemności 6700 mAh, który umożliwia do 180 dni pracy na jednym ładowaniu. Aby móc w wygodny sposób przechowywać zarejestrowane nagrania urządzenie korzysta z karty microSD, która znajduje swoje miejsce w dołączonym do zestawu hubie Tapo H200 lub z chmury Tapo Care. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że nagrania są zawsze dostępne, a przede wszystkim zabezpieczone.

Montaż Tapo D230S1 jest niezwykle prosty i bezinwazyjny, ponieważ nie wymaga okablowania, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Oprócz tego, wideodzwonek posiada klasę szczelności IP64, dzięki której urządzenie doskonale sprawdzi się w deszczowe dni i w wilgotnych środowiskach. Bez względu na pogodę Tapo D230S1 będzie działać sprawnie i niezawodnie, zapewniając posiadaczom spokój i komfort.

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w cenie ok. 490 PLN.