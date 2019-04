Nowa odsłona kompaktowego dysku przenośnego z USB-C od TRANSCEND

Firma TRANSCEND prezentuje nowy zewnętrzny dysk SSD ESD230C korzystający z interfejsu USB 3.1 typu C. Jest on udoskonalonym, szybszym następcą modelu ESD220C i zapewnia prędkość odczytu danych do 520 MB/s oraz zapisu do 460 MB/s. Nośnik będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych, z których największa to 960 GB.

TRANSCEND ESD230C charakteryzuje się eleganckim wyglądem i lekką konstrukcją – waży zaledwie 35 gramów. Szerokość i wysokość odpornej na zarysowania czarnej obudowy porównywalna jest do wymiarów karty kredytowej, dzięki czemu dysk można wygodnie przenosić.

Nośnik zbudowany jest na kościach 3D NAND TLC, przez co oferuje dłuższą żywotność niż konstrukcje oparte na tradycyjnie stosowanych kościach 2D NAND, z których był zbudowany jego poprzednik. Nowy dysk korzysta z interfejsu USB 3.1 drugiej generacji ze wsparciem UAS, zapewniając prędkość odczytu do 520 MB/s oraz zapisu do 460 MB/s. Jest to zauważalne przyspieszenie w porównaniu do ESD220C, którego prędkości wynosiły odpowiednio 410 MB/s i 400MB/s.

Dysk może być stosowany jako pamięć zewnętrzna do smartfonów i tabletów wyposażonych w port USB-C, najnowszych MacBooków z Thunderboltem 3 oraz urządzeń z portem USB, w tym konsoli Xbox One oraz Play Station 4. Do zestawu załączone są dwa kable: z obiema końcówkami USB typu C oraz z jedną końcówką typu C, a drugą typu A. Dostępne warianty pojemnościowe dysku to 240GB, 480GB oraz 960GB.

Producent dostarcza do urządzenia oprogramowanie TRANSCEND Elite, pomagające w zarządzaniu danymi oraz samym dyskiem. Umożliwia ono m.in. tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie oraz przywracanie danych. Program jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz macOS 10.10. Można go bezpłatnie pobrać ze strony producenta.

Gwarancja i cena

Dysk SSD ESD230C dostępny będzie w sprzedaży pod koniec marca w sugerowanych cenach 239 PLN za wersję 240 GB, 379 PLN za 480 GB oraz 715 PLN za 960 GB. Producent zapewnia trzyletnią gwarancję na dysk.