Nowa obudowa Thermaltake na 20 rocznicę

Thermaltake obchodzi swoje 20 lecie istnienia na rynku i na Computex 2018 przyjechał z nową obudową Level 20 Full Tower. Obudowa jest kolejną generacją legendarnej konstrukcji Level 10 Extreme Gaming. Na pewno projektując tą obudowę dokonano kilku przełomów we wzornictwie i zastosowanych technologiach.

Ta aluminiowa obudowa została zaprojektowana z myślą o estetyce we wzornictwie. Wykorzystano tutaj specjalną aerodynamiczną strukturę trójkomorową, która ma pozwalać na optymalną wentylację i optymalizację przestrzeni.

Zastosowano tutaj budowę komorową z szybami z hartowanego szkła o grubości aż 4 milimetrów. Wszystkie one zapewniają doskonałą widoczność wszystkich elementów budowy komputera. Oczywiście nie zabrakło tutaj kolorowo świecących wentylatorów Ring Plus 14 RGB oraz listew LED Lumi Plus. Możemy nimi sterować przy pomocy kontrolera Riing Plus RGB z odpowiednim oprogramowaniem. Pozwala to na zmianę prędkości wentylatora oraz regulację podświetlenia. Obudowa ta ma być kompatybilna z każdym najnowszym sprzętem komputerowym, w tym z systemami chłodzenia cieczą.