Nowa motorola moto g14 debiutuje w sieci Plus. Odczuwalna różnica za niewielkie pieniądze

W Polsce debiutuje motorola moto g14 – smartfon, który po raz pierwszy w historii serii moto g oferuje wykończenie z wegańskiej skóry. Nowa Motorola wnosi do świata niedrogich smartfonów elegancję oraz komfort użytkowania znane do tej pory wyłącznie z droższych i bardziej prestiżowych urządzeń.

Przyjemna w dotyku, chroniona skórą obudowa, design oraz odważna kolorystyka, to nie jedyne mocne strony moto g14. Smartfon wyróżnia się na swojej półce cenowej klarownym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+, obecnością głośników stereo Dolby Atmos® i wsparciem dla technologii Spatial Sound by Moto. Jego możliwości uzupełnia zaawansowany system aparatów z głównym modułem o rozdzielczości 50 MP.

Wysoka jakość obrazu w dobrej cenie

Użytkownicy moto g14 mogą podziwiać na ekranie obraz o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), który przewyższa ostrością zwykle stosowane w niedrogich smartfonach ekrany HD+. Wyświetlacz IPS LCD ma przekątną 6,5” i panoramiczne proporcje – moto g14 można więc bez większych problemów obsługiwać jedną ręką. Wyświetlacz wyróżnia się również wąską ramką z nowoczesną konstrukcją HiD (Hole-in-Display), w której obiektyw aparatu nie ogranicza funkcjonalności ekranu.

Motorola moto g14 ma głośniki stereo emitujące dźwięk ze wzmocnionymi basami, a wielowymiarowe audio Dolby Atmos® sprawia, że doznania akustyczne są niezwykle realistyczne. Dzięki technologii Spatial Sound by Moto dźwięk sprawia wrażenie jakby otaczał słuchacza. Pod tym względem moto g14 nie ustępuje wielu droższym smartfonom, a wyróżnia się na plus obecnością gniazda słuchawkowego 3,5 mm (Mini Jack).



Zaawansowany system aparatów i design z wyższej półki

Nowa motorola moto g14 wyposażona została w podwójny aparat z modułem o rozdzielczości 50 MP (f/1.8), który wykorzystuje technologię Quad Pixel i pozwala na zrobienie ostrego oraz szczegółowego zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Technologia łączenia pikseli zapewnia 4-krotnie lepszą czułość, co przekłada się na wyraźniejsze ujęcia o żywszych kolorach. Funkcjonalność głównego modułu uzupełnia dedykowane oczko Macro Vision o rozdzielczości 2 MP. Przedni aparat dedykowany do zdjęć selfie wykorzystuje moduł 8 MP, który dzięki trybowi Face Beauty świetnie nadaje się do robienia zdjęć na serwisy społecznościowe.



Pomimo tego, że nowa motorola moto g14 jest niedrogim smartfonem, została ona wykonana z wysokiej jakości materiałów. Pośród czterech wariantów kolorystycznych urządzenia, aż dwa: blady róż (Pale Lilac) oraz beżowy (Butter Cream) szeroko czerpią z wzornictwa dostępnego do tej pory wyłącznie w droższych urządzeniach marki. W tych wersjach obudowę urządzenia pokrywa bardzo praktyczna, niebrudząca i przyjemna w dotyku skóra wegańska. Pozostałe dwa kolory: szary (Steel Gray) i niebieski (Sky Blue) oferują bardziej tradycyjne doświadczenia – ich obudowę wykończono solidnym tworzywem PMMA. W obu wersjach smartfon zabezpieczony jest warstwą hydrofobową , która chroni go przed przypadkowym zachlapaniem lub zalaniem.

Imponujący czas pracy

Motorola moto g14 ma wystarczającą moc do codziennej pracy i działa efektywnie dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi wspieranemu przez 4 GB pamięci RAM oraz algorytmom AI odpowiedzialnym za zaawansowane funkcje fotograficzne. Użytkownik smartfona ma do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 2.2, którą można dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Wyróżnikiem moto g14 jest pojemna bateria 5000 mAh, która sprawia, że właściciel smartfona nie musi martwić się o to czy wystarczy mu energii do końca dnia – niezależnie od tego czy dużo rozmawia, ogląda wciągające seriale, czy słucha godzinami muzyki. Co więcej, nowy smartfon Motorola korzysta z ładowarki TurboPower™ 15 W i ładuje się szybciej niż wiele konkurencyjnych urządzeń w tej półce cenowej.

Cena i dostępność

Motorola moto g14 (4/128 GB) w Polsce debiutuje we wszystkich wersjach kolorystycznych, także tych wykończonych skórą wegańską. Od 11 sierpnia smartfon dostępny będzie w ofercie sieci Plus, w rekomendowanej cenie detalicznej 699 zł.